Santa Croce Camerina. Conferita pergamena al Dott. Di Stefano

Stamattina il Sindaco, Giovanni Barone, ha consegnato una pergamena a Francesco Di Stefano, medico ortopedico di Santa Croce Camerina. La cerimonia si è svolta nella stanza del primo cittadino alla presenza anche della moglie dello stimato professionista. Il primo cittadino ha voluto riconoscere al Dottore Di Stefano il suo impegno durante tutto il periodo del lockdown, dando assistenza a chi era impossibilitato agli spostamenti per la fisioterapia o prestazioni urgenti. Il tutto fatto in maniera gratuita.

“Ho cercato di rendermi utile per la comunità, soprattutto per gli over 60 e chi aveva necessità urgenti di essere sottoposto alle terapie riabilitative sia a domicilio che nello studio privato di Ragusa e Santa Croce.” Questo il commento del medico ortopedico poco prima della consegna della pergamena.

“Sono particolarmente orgoglio della cerimonia di stamattina – commenta il Sindaco – perché abbiamo voluto evidenziare il lavoro fatto dai medici durante un periodo molto difficile per tutti i pazienti, con la pergamena consegnata stamattina. Un riconoscimento che abbiamo voluto dare al nostro concittadino in rappresentanza di tutti quei medici professionisti che hanno prestato la loro opera gratuita verso chi aveva bisogno di cure. Il Dott. Di Stefano è stato un esempio di solidarietà e vicinanza per tutti i pazienti impossibilitati a muoversi per raggiungere le strutture sanitarie adatte alla riabilitazione.”

