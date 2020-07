Calcio. Il Marina di Ragusa riconferma Utro sulla panchina

Il Marina di Ragusa calcio conferma l’allenatore Salvatore Utro. Il tecnico palermitano continuerà la sua esperienza sulla panchina rossoblu anche per la stagione 2020/2021. L’accordo è stato raggiunto nel corso di una breve riunione tenutasi lunedì sera tra il Direttore Generale Nunzio Calogero, il Direttore Sportivo, Cesare Sorbo e il tecnico Utro. Sono bastate poche parole per trovare l’intesa tra le parti. La società ha sempre dimostrato di avere nei confronti di Salvatore Utro una grande stima, sia come uomo e sia come allenatore. Ecco perché sono bastate poche parole per giungere ad un accordo-

“Siamo particolarmente soddisfatti della riunione di lunedì scorso – afferma il Direttore Sportivo Sorbo – che ci consente di ufficializzare con enorme piacere il rinnovo della collaborazione con Utro che riteniamo abbia tutte le credenziali per continuare l’egregio lavoro svolto con la società già la scorsa stagione nel difficile campionato di Serie D.”

Il tecnico sarà affiancato dall’allenatore in seconda, Alessandro Nigro. Ex calciatore professionista, Nigro ha già prestato la sua preziosa esperienza nel settore giovanile della società. La scelta di Nigro è indirizzata alla valorizzazione dei giovani calciatori iblei che potranno avere la chance di giocare in prima squadra. L’esperienza dell’ex difensore sarà fondamentale nella crescita dei giovani nel loro inserimenti nei quadri della rosa a disposizione del tecnico. La società ha voluto puntare su Nigro per la serietà e la grande competenza tecnica messa in evidenza nel settore giovanile.

La società informa che la prossima settimana verrà presentato, durante una conferenza stampa, lo staff al completo del comparto tecnico

