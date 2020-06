Ecco la tassa sui conti correnti bancari e postali

Arriva la tassa sui conti correnti e sui libretti postali. anche per il 2020 nonostante l’emergenza coronavirus che ha portato il governo a spostare alcune scadenze fiscali. Si tratta di una tassa che viene applicata su tutti i conti correnti, anche esteri, di 34,20 euro per le persone fisiche e a 100 euro per gli altri soggetti giuridici. Le condizioni del proprio conto corrente potranno consentire una rateizzazione, come avviene nella maggior parte dei casi. Dunque chi ha una rendicontazione bancaria trimestrale pagherà soltanto 8,55 euro a giugno, ovvero un quarto del totale, gli altri soggetti giuridici invece ne pagheranno 25.

Non dovrà pagare chi è intestatario di un conto bancario che abbia un limite di giacenza media inferiore ai 5.000 euro. Esentate anche le carte prepagate, anche se dotate di Iban bancario, così come i conti correnti Paypal che non rientrano nella categoria “conti correnti bancari” e i correntisti con Isee inferiore a 7.500 euro.

