Oggi a Monterosso Almo, due ordinazioni presbiterali

Finalmente il giorno tanto atteso è arrivato. Il Covid 19 ha solo rimandato la grande festa per l’ordinazione sacerdotale dei due diaconi don Gianluca Gibilisco e don Gaetano Noto, che fanno parte della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue nata nel 1825 è fondata da San Gaspare del Bufalo un canonico romano. Sicuramente saranno dei giorni intensi di preghiera e condivisione. Ieri c’è stata la solenne Veglia Eucaristica con la professione di fede e benedizione del calice e della patena degli ordinanti don Gianluca e don Gaetano. Questa sera , 27 giugno, alle 18,30 nella chieda di San Giovanni Battista si svolgerà l’ordinazione sacerdotale di don Gianluca Gibilisco e don Gaetano Noto per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di sua Eccellenza Rev. Monsignor Cesare di Pietro .

Domenica 28 giugno alle 10,30 sempre nella chiesa di San Giovanni Battista i novelli sacerdoti celebreranno la loro prima Santa Messa. L’ingresso in chieda durante la cerimonia a causa delle restrizioni Covid 19 sarà consentito solo ai familiari degli ordinanti. Per poter dare la possibilità a tutta la cittadinanza di seguire l’evento le Celebrazioni saranno trasmesse in diretta streaming su YouTube.

