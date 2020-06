Modica. Al via il controllo delle zone blu da lunedì prossimo.

Come già annunciato nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale di Modica, da lunedì prossimo 8 giugno, riprenderà il servizio di controllo delle aree a pagamento (zone blu) in città e nella frazione balneare di Marina di Modica (Piazza Mediterraneo e Piazza Antonello da Messina). Il sindaco, Ignazio Abbate, di concerto con i liquidatori della società Multiservizi, per venire incontro alle difficoltà oggettive dovute alle misure anti covid-19 che hanno interessato cittadini e commercianti, ha stabilito che l’acquisto della park card per la sosta a pagamento sarà integrata degli stessi minuti pagati per la scheda da esporre sul cruscotto del veicolo. In buona sostanza, se il cittadino acquisterà una park card di mezzora, potrà usufruire di ulteriori trenta minuti di sosta gratuita. Così sarà per quelle da un’ora.

“E’ bene precisare – spiega il primo cittadino – che nei casi in cui saranno esposte contemporaneamente schede per coprire più ore, sarà presa in considerazione solo l’ultima per la concessione dell’extra gratuito”.

L’agevolazione sarà valida, al momento, solo nei mesi di giugno e luglio 2020.

“Si tenga conto – precisa il liquidatore, avv. Giuseppe Rizza – che l’agevolazione della mezzora o dell’ora in più non potrà essere applicata sulle park card da mezza giornata, poiché godono già dello sconto”.