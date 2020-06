Oggi è la giornata mondiale dell’ambiente

Il 5 giugno ricorre la Giornata mondiale dell’ambiente. In diverse città italiane sono previste flash mob e manifestazioni dei giovani di Friday for future, il tutto sarà fatto secondo le norme di contenimento del contagio.

In occasione di questa giornata anche il Capo dello Stato, Mattarela, in una nota ha sottolineato come oggi “per uscire dalle difficoltà che ci troviamo di fronte, è proprio della ricerca, della cultura scientifica ciò di cui abbiamo estremo bisogno insieme a politiche lungimiranti che sappiano immaginare e rendere accessibile un futuro prossimo di prosperità sostenibile”.

Quest’anno la giornata è dedicata alla biodiversità, cioè alla ricchezza dell’ambiente che è sempre ricco di vita. “Proteggere e ripristinare la biodiversità vuol dire – aggiunge Mattarella – valorizzare la vita e l’equilibrio nelle sue diverse forme, nelle connessioni, nelle variabili di specie ed ecosistemi. La ricchezza della diversità biologica è per le nostre società fonte di resilienza. Compromettere tutto ciò significa aumentare le probabilità che i cambiamenti ambientali ci giungano come calamità”.

Il periodo di emergenza sanitaria vissuto impone di riflettere sull’ambiente e sulla natura che circonda, che non va mai sfruttata e maltrattata, ma amata e curata perché è la cosa comune in cui tutti gli esseri viventi vivono, uomo compreso.