Ragusa. Emanata nuova ordinanza per i cimiteri anche la domenica

I tre cimiteri cittadini saranno aperti anche nelle giornate di domenica. Ciò consentirà l’accesso nelle aree cimiteriali in tali giornate al fine di consentire ai cittadini di far visita ai propri defunti anche nelle giornate non lavorative.

A disporlo è la nuova ordinanza sindacale n. 467 emanata in data odierna ( pubblicata sul sito istituzionale del Comune) con la quale ferme restando tutte le prescrizioni di cui alla ordinanza n. 283/2020, si ordina a tutti i visitatori di evitare formazione di assembramenti e di portare la mascherina protettiva sempre con sé ed indossarla quando non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggersi dal rischio del contagio. Tale obbligo non sussiste per i bambini al di sotto dei sei anni e per le persone con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso.

Il nuovo provvedimento sindacale tiene conto, tra l’altro, del DPCM del 26 aprile 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato le nuove disposizioni per l’inizio della cosiddetta “Fase 2” divenute operative, ai sensi dell’art. 10, a far data dal 4 maggio 2020, delle ordinanze del Presidente della Regione Sicilia n. 18 del 30 aprile 2020, n. 21 del 17 maggio e n. 22 del 2 giugno scorso e delle misure organizzative previste, finalizzate ad evitare l’assembramento di visitatori ed a garantire la distanza interpersonale.