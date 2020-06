Delegazione Comando Corpo delle Capitanerie in visita a Pozzallo

Una delegazione del 3° Reparto – Piani e Operazioni – del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, accompagnati da l Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Contrammiraglio (CP) Giancarlo RUSSO , ha fatto visita al la Capitaneria di Porto di Pozzallo, dove è stat a accolt a dal Comandante del porto e Capo del Compartimento marittimo , Capitano di Fregata (CP) Pierluigi MILELLA .La delegazione, costituita dal Contrammiraglio (CP) Sergio Liardo, Capo del 3° Reparto, dal Capitano di Vascello (CP) Andrea Tassara e dal C.V . (CP) Sergio Lo Presti, ha pianificato la visita presso il Compartimento Marittimo di Pozzallo in relazione al costante e diuturno impegno dei reparti operativi del Comando per le numerose operazioni di soccorso in mare svolte n el canale di Sicilia duran te gli ultimi anni , una sorta di riconoscimento al merito per le attività svolte con efficacia e dedizione. In relazione all’aspetto appena menzionato, la delegazione di alti Ufficiali del Corpo ha avuto modo di apprezzare il quotidiano lavoro svolto dai m ilitari del Compartimento Marittimo ibleo con particolare riguardo agli equipaggi delle unità navali dislocate presso il porto di Pozzallo (le motovedette CP 325, CP 2113, CP 568 ed il battello veloce GC A07) nonché del personale militare impegnato presso la Sala Operativa della Capitaneria .La visita ha costituito un momento particolarmente importante per la Capitaneria di Porto di Pozzallo e per tutto il personale milit are e civile in servizio ne l Compatimento Maritt imo Ibleo , che trae forza e sostegno dalla presenza e da ll’interessamento de i rappresentanti del Comando Generale e del Direttore Marittimo della Sicilia Orientale per continuare, con rinnovato entusiasmo

ed impegno, la propria quotidiana attività istituzionale al servizio di tutti gli “utent i del mare” e, soprattutto, a tutela della sicurezza della vita umana in mare ; alle porte della prossima stagione estiva, che vedrà massivamente impegnato il personale del Compartimento Marittimo di Pozzallo, esso ha rappresentato uno stimolo di assoluta e ccellenza