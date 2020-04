Modica. Lavori pubblici dal Quartiere Dente alla Sorda

La Città di Modica è interessata in questi giorni da diversi lavori pubblici che riguardano lo storico quartiere di Cartellone, la Sorda, le contrade Musebbi, Quartarella e Zappulla. Sono stati avviati i lavori urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza del tratto pedonale in Vico Guglio nel cuore del quartiere Cartellone. I lavori riguardano anche il rifacimento del muretto di contenimento lungo il tratto pedonale che da via Exaudinos scende fino a Corso Umberto I, un tratto particolarmente panoramico che offre una vista mozzafiato della Città. “L’intervento – commenta l’Assessore Belluardo – si inquadra nell’ambito di manutenzioni già avviate in tutto il centro storico della città. La messa in sicurezza e la riqualificazione del tratto pedonale era necessaria per evitare ulteriori danni e per restituire al quartiere l’antico fascino del tratto pedonale percorso da centinaia di cittadini e turisti”. Verrà rifatto il manto stradale invece in Piazza Libertà al Sacro Cuore, nella stradina che da Via Risorgimento porta all’hotel Bristol, in C.da Musebbi, in C.da Zappulla nei pressi dello stabilimento S.Maria, in c.da Quartarella nei pressi della Chiesa del SS Redentore.