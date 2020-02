Scicli. Le problematiche di Cava d’Aliga in un incontro

Il Partito Socialista, il Partito Democratico e Italia Viva terranno un incontro sul tema: “Territorio, ambiente, arredo urbano, tempo libero e servizi a Cava d’Aliga e Bruca”. L’appuntamento è per domenica primo marzo dalle 10 in Piazza Mediterraneo a Cava d’Aliga. . L’incontro sarà itinerante. Si partirà dalla Piazza e in passeggiata si attraverseranno le vie della borgata (via del Mare, lungomare di Cava D’Aliga, Scogliera di Bruca), in modo da comprendere al meglio le problematiche che affrontano gli abitanti quotidianamente.