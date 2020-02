BAPR. Domani a Ragusa Tavolo con il sottosegretario Villarosa

Domani, alle 15, presso la Sala Convegni del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, il sottosegretario al Ministero dell’Economia e Finanze, Alessio Villarosa, parteciperà al Tavolo di confronto con i risparmiatori della Banca Agricola Popolare di Ragusa”. Lo riferisce la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati, Marialucia Lorefice (m5s), che interverrà alla riunione insieme al sottosegretario al ministero del Lavoro, Stanislao Di Piazza, ai deputati Maria Marzana, Paolo Ficara, Eugenio Saitta, Filippo Scerra, al senatore Pino Pisani, al parlamentare europeo Ignazio Corrao e alla deputata regionale Stefania Campo.

“Siamo grati al sottosegretario Villarosa – prosegue la presidente – per aver mantenuto vigile l’attenzione in questo anno sulle delicate vicende della Bapr che coinvolgono moltissimi azionisti del nostro territorio, e per aver lavorato insieme a noi parlamentari, confrontandosi con i vertici della Banca Agricola e della Banca d’Italia, per individuare le più efficaci soluzioni a tutela dei risparmi di tanti onesti lavoratori.

L’incontro di domani segue, infatti, una serie di Tavoli che si sono svolti nei mesi scorsi sia a Ragusa sia presso il Ministero dell’Economia e sarà utile per fornire agli azionisti gli ultimi utili aggiornamenti.” Conclude Lorefice