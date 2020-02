Fratelli d’Italia. Raccolta firme proposta legge

Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Ragusa sarà nelle piazze della provincia il 22 e 23 febbraio per la raccolta firme per le quattro leggi di iniziativa popolare. Le quattro proposte di legge riguardano l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, l’abolizione dei Senatori a vita, l’istituzione del tetto alle tasse in Costituzione e la supremazia dell’ordinamento Italiano su quello Europeo”. A Ragusa, sabato 22 febbraio, dalle 10:30 alle 13.00 in Via Paestum, angolo via Piersanti Mattarella; a Modica, sabato 22, dalle 9 alle 12:30, nel Largo Innocenzo Pluchino, e domenica 23 febbraio, dalle 9 alle 12:30 in Piazza Monumento; a Comiso, domenica, dalle 9 alle 13 in Piazza San Biagio; a Giarratana, sabato, dalle 10 alle 13 presso la Villetta in Via Siracusa. Tutti i cittadini potranno recarsi nelle postazioni muniti di un documento d’identità valido e sottoscrivere le quattro proposte di legge di iniziativa popolare promesse da Giorgia Meloni. I moduli posso firmarsi anche presso gli uffici dei segretari Comunali, gli interessati potranno rivolgersi direttamente a i circoli della provincia per avere maggiori informazioni.