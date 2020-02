Tre modicani al Campionato Italiano di Karate interfederale

Tre modicani saranno presenti al Campionato Italiano di Karate interfederale, organizzato dalla Fedka, in collaborazione con l’Olympia judo Karate Club dei maestri Fausto Sidoti e davide Merli. Si tratta del maestro Pippo Frasca(nella foto), che sarà in gara nel kata a squadra, di Enzo Giannone e Orazio Giunta. Giannone sarà presente nel kata individuale mentre Giunta sarà in gara nel kata e nel kumitè individuale. Tutti e tre sono della Shotokan Karate di Modica, diretto da Frasca. L’appuntamento è a Pontenure, in provincia di Piacenza, il prossimo primo marzo.