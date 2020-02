La Lega entra in consiglio comunale a Modica

Mommo Carpentieri è il consigliere comunale della Lega a Modica. L’adesione sarà formalizzata nella corso della prima seduta utile della civica assise. E’ da diversi mesi che Mommo Carpentieri segue il progetto di Matteo Salvini grazie all’opera fattiva del parlamentare nazionale Nino Minardo in provincia di Ragusa per formare una squadra che possa essere sempre più presente nei territori. “Nella Lega inizio questo nuovo percorso, dichiara Carpentieri, che vivo come un ulteriore momento di crescita personale e, assieme al commissario cittadino, Peppe Minardi, a tutti gli attivisti e simpatizzanti, mi auguro di contribuire alla creazione di un soggetto politico di riferimento per i giovani e meno giovani capace di fornire risposte e prospettive”.

“Si sta formando una squadra unita e fattiva, dichiara l’on Minardo, un team che in tutta la provincia può contare sul sottoscritto come riferimento nazionale e sull’on. Orazio Ragusa per la Regione. Sono contento della prossima adesione in consiglio di Mommo Carpentieri al quale riconosco da sempre notevoli capacità politiche ed amministrative, la sua concretezza e l’impegno serio e costante.