Studenti monterossani a lezione di legalità con l’Arma dei Carabinieri: bullismo e cyberbullismo

MONTEROSSO ALMO, 28 Novembre 2026 – Gli studenti della Scuola Primaria e della Secondaria di Monterosso Almo a lezione di legalità con l’Arma dei Carabinieri.

Un incontro quello di oggi altamente formativo, che rientra nelle attività di Educazione Civica, e che ha visto protagonisti il Tenente Colonnello Domenico Spadaro, Comandante della Compagnia di Ragusa ed il Luogotenente Carica Speciale Franco Cascone comandante della locale Stazione dei Carabinieri.

Al centro dell’incontro le varie tematiche inerenti i temi della legalità, con particolare riferimento al bullismo e al cyberbullismo nelle sue varie sfaccettature: come riconoscerlo, come affrontarlo, a chi chiedere aiuto. Gli studenti, sensibilizzati nelle settimane scorse dai loro docenti, hanno ascoltato con interesse e posto domande pertinenti alle tematiche trattate, dimostrando attenzione e maturità di fronte ad argomenti che li riguardano da vicino, a scuola come sui social. Un momento di confronto diretto e concreto, lontano dalla solita lezione teorica. Perché bullismo e cyberbullismo non sono “scherzi”, non sono “ragazzate”, ma comportamenti che lasciano delle ferite profonde e che vanno riconosciuti, fermati e subito denunciati.

E per farlo, hanno spiegato gli uomini dei Carabinieri, bisogna sapere a chi rivolgersi: ai docenti, alla famiglia, alle istituzioni. Non bisogna restare soli e in silenzio. Alla Scuola, unitamente alla famiglia e alle altre istituzioni del territorio, è affidata la responsabilità di supportare gli studenti nel percorso che li porta a diventare cittadini responsabili, autonomi, consapevoli e impegnati in una società sempre più complessa e caratterizzata da gravi emergenze educative e sociali quali, ad esempio, l’aumento di atti di bullismo e di cyberbullismo, che impongono di avviare azioni sinergiche, sistematiche e preventive.

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