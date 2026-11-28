Monterosso Almo. Consiglio comunale straordinario convocato per lunedì 30 novembre

Monterosso Almo, 28 Novembre 2026 – Torna a riunirsi il Consiglio comunale del borgo Monterosso . Il presidente Giovanni D’Aquila, con determina n. 6 del 26/11/2026, ha convocato il Consiglio in seduta straordinaria per lunedì 30 novembre alle ore 19.30, presso il Centro Giovanile di Piazza S. Giovanni. All’ordine del giorno, dopo la nomina degli scrutatori, la lettura e l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e le comunicazioni, interpellanze e interrogazioni, sette punti:

1. Interrogazione consiliare su “Revoca contributo regionale di € 107.236,95 – D.D.G. n. 567 del 16.06.2026. Mancata rendicontazione ex art. 158 TUEL”.

2.Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 – Ipotesi bilancio riequilibrato annualità 2026* (Art. 250, comma 2, del http://D.Lgs. n. 267/2000).

3. Edilizia privata – art. 7 della L.R. n. 16 del 10/08/2016. Oneri di urbanizzazione quinquennio 2026/2030 e contributo del Costo di Costruzione anno 2026.

4. Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi 102-109 della L. 30 dicembre 2025, n. 199.

5. Approvazione Regolamento della Consulta femminile.

La convocazione è stata inviata al sindaco Salvatore Pagano, agli assessori, al segretario comunale, ai responsabili di Area, al Revisore dei Conti, al Comando dei Carabinieri e al Comando Vigili Urbani.

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