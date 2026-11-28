Futuro Nazionale accelera in provincia di Ragusa: riunione programmatica in vista delle prossime elezioni

RAGUSA, 28 Novembre 2026 – Si è svolta presso la sede di Viale dei Platani 133, a Ragusa, una riunione programmatica di Futuro Nazionale (FN), il movimento fondato dal Generale Roberto Vannacci. Secondo quanto riferito dai promotori dell’incontro, l’appuntamento è servito a fare il punto sul programma politico, sulle prossime scadenze elettorali e sulle strategie per rafforzare la presenza del partito nel territorio ibleo.

A coordinare i lavori è stato l’avvocato Michele Savarese insieme ai componenti del comitato ragusano, che nei giorni scorsi aveva già ricevuto la visita dell’onorevole Tommaso Calderone in occasione della presentazione locale del movimento. Nei primi mesi di attività sul territorio, i referenti locali hanno puntato su gazebo informativi, campagne di tesseramento e incontri pubblici.

Al tavolo hanno preso parte anche Giorgio Adamo, responsabile di FN per la città di Modica, e Massimiliano Mannelli, esponente della destra locale e figura di riferimento per il movimento a Vittoria. Presente inoltre Giuseppe Giganti, rappresentante per la provincia di Siracusa, dove – secondo quanto comunicato dal gruppo – ha contribuito alla nascita di oltre 17 comitati.

Uno dei temi centrali dell’incontro ha riguardato la sinergia tra le province di Ragusa e Siracusa, che ricadono nello stesso collegio elettorale. Savarese e Giganti hanno avviato il lavoro di individuazione dei possibili profili da sottoporre all’attenzione dell’onorevole Calderone, oltre alla definizione della lista per le prossime elezioni regionali.

Intervenendo durante la riunione, Savarese ha spiegato la linea adottata dal movimento nella selezione della classe dirigente: «La crescita di Futuro Nazionale è determinata dalla fiducia dei cittadini in un partito che intende distaccarsi dalle vecchie logiche di potere, con l’obiettivo di costruire una prospettiva migliore per le future generazioni». Savarese ha, inoltre, precisato i criteri di ammissione al partito, richiamando le parole del fondatore: «Non saranno accettate figure della politica passata che non siano in linea con questo percorso; come affermato dal Generale Roberto Vannacci, i galloni si conquistano sul territorio e non vengono calati dall’alto. I nostri candidati saranno scelti esclusivamente tra chi ha dimostrato impegno e coerenza sul campo, e con questa impostazione saremo presenti alle prossime competizioni elettorali».

Nella parte conclusiva dell’incontro sono intervenuti anche Marco Tanasi, vice coordinatore regionale, e Federica Guagliardo, componente dell’assemblea nazionale. Entrambi hanno espresso apprezzamento per l’attività svolta dai comitati di Ragusa, Modica e Vittoria, assicurando il sostegno dei vertici regionali e nazionali alle iniziative sul territorio.

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