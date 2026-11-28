Pomeriggio di tensione a Vittoria: due risse in centro storico riportano l’allarme sicurezza

VITTORIA, 28 Novembre 2026 – Un pomeriggio segnato da momenti di forte tensione nel cuore cittadino, dove due distinti episodi di violenza si sono verificati a breve distanza l’uno dall’altro, richiedendo l’intervento congiunto delle forze dell’ordine e riaccendendo il dibattito sulla sicurezza urbana. Il primo allarme è scattato in via Palestro, dove è stata segnalata una lite animata. A distanza di pochissimo tempo, mentre la situazione non si era ancora del tutto placata, un secondo scontro è esploso a poche centinaia di metri di distanza, in piazza Italia. La quasi simultaneità dei due eventi ha reso necessario un rapido dispiegamento di pattuglie di Carabinieri e Polizia di Stato, giunte sul posto per sedare gli animi, riportare l’ordine e avviare i primi accertamenti utili a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

Entrambe le risse si sono consumate in pieno centro e in una fascia oraria caratterizzata da un intenso passaggio di cittadini, attirando inevitabilmente l’attenzione e lo sconcerto di passanti, residenti e titolari delle attività commerciali della zona.

Tra gli operatori economici e gli abitanti del quartiere serpeggia un evidente malcontento: in molti esprimono profonda preoccupazione per il ripetersi di simili episodi di violenza, considerati il sintomo di una microcriminalità sempre più pressante che sta alimentando un diffuso senso di insicurezza nel tessuto urbano di Vittoria.

credit Franco Assenza

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