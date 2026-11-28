“Oltre ogni muro”, la leggenda di Colapesce rivive a Scicli grazie all’arte dei Pupi dei Fratelli Napoli

Scicli, 28 novembre 2026 – È andato in scena al Nuovo Cine Teatro Italia il nuovo momento del progetto della giunta Marino “Oltre ogni muro” con lo spettacolo “La leggenda di Colapesce” a cura della Compagnia Arte Pupi Fratelli Napoli di Catania, famiglia la cui tradizione incarna la scuola catanese dell’Opera dei Pupi.

La rappresentazione, proposta agli alunni degli Istituti Comprensivi Don Milani ed Elio Vittorini (e che sarà replicata in altra data per gli studenti dell’Istituto Dantoni), ha saputo coniugare il fascino della tradizione popolare siciliana con un importante messaggio educativo. La celebre leggenda di Colapesce è stata infatti riletta in chiave originale, arricchita da spunti legati al rispetto dell’ambiente e alla tutela del nostro patrimonio naturale.

I bambini hanno partecipato con entusiasmo, divertendosi e imparando allo stesso tempo.

Gli assessori Giuseppe Mariotta e Matteo Giannì hanno portato i saluti del sindaco Mario Marino e dell’amministrazione comunale.

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