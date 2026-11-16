Un ponte poetico tra Italia e mondo arabo: la critica di Domenico Pisana viaggia da RTMNEWS a Nekash.net

La poesia non conosce confini geografici né barriere linguistiche e continua a dimostrarsi il linguaggio universale per eccellenza capace di unire le sponde del Mediterraneo. Un nuovo e significativo capitolo di questo dialogo interculturale arriva dalla pubblicazione sulla prestigiosa rivista online Nekash.net della recensione critica del poeta e saggista Domenico Pisana dedicata all’opera del celebre poeta Alaa Abdel-Hadi.

L’articolo, originariamente apparso su RTMNEWS, ha trovato una nuova e risonante voce nel mondo arabo grazie all’accurata opera di traduzione e cura editoriale della Prof.ssa Shirin Elnawasany, che ha fatto da prezioso tramite linguistico e culturale tra l’Italia e il panorama letterario mediorientale.

Un dialogo profondo tra coscienze e culture

Al centro dell’analisi di Pisana c’è la cifra stilistica e spirituale di Alaa Abdel-Hadi, autore capace di fondere densità filosofica e lirismo. Un’opera che, attraverso la lettura critica del saggista italiano, viene restituita al pubblico arabo in una veste rinnovata grazie alla sensibilità traduttiva di Elnawasany.

“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al Prof. Alaa Abdel-Hadi per la profondità umana e filosofica dei suoi versi, capaci di interrogare con rara lucidità le nostre coscienze, e alla Prof.ssa Shirin Elnawasany per aver reso possibile questo ponte tra culture, prima donando voce italiana alle poesie oggetto della mia analisi nella recensione, e oggi traducendo e curando la pubblicazione in arabo della mia lettura critica sulla importante rivista Nekash.net”, ha dichiarato con entusiasmo Domenico Pisana.

Questo traguardo editoriale rappresenta molto più di una semplice traduzione: è la dimostrazione concreta di come la critica letteraria e la creazione poetica possano farsi strumenti di pace, empatia e confronto civile. In un’epoca segnata da divisioni, la letteratura si conferma il luogo d’incontro elettivo per il pensiero critico.

Pisana ha infine voluto rivolgere un sentito ringraziamento alla redazione della testata:

“Il mio ringraziamento va anche alla redazione di Nekash.net, spazio prezioso di confronto letterario e pensiero critico nel mondo arabo, per l’ospitalità e l’attenzione riservata a questo dialogo culturale”.

Un’iniziativa che arricchisce il panorama della cooperazione culturale mediterranea, ribadendo come la parola scritta resti il viatico più scritta resti il viatico più potente per avvicinare mondi, storie e sensibilità differenti.

“الانحياز بوصفه موقفًا أخلاقيًّا: شعر علاء عبد الهادي واختيار الوقوف إلى جانب المهمَّشين والمستضعفين”

نقاش ثقافة وفنون

بقلم: دومينيكو بيسانا – ترجمة المقال من الإيطالية إلى العربية: د. شيرين النوساني

نقدم فيما يلي الترجمة العربية للمقال النقدي الذي كتبه الشاعر والناقد الإيطالي دومينيكو بيسانا، ونشره موقع Radio RTM Modica الإيطالي، بعنوان

L’etica degli esclusi: la poesia di Alaa Abdel-Hadi e la scelta di stare con gli ultimi… di Domenico Pisana

يتناول المقال بالتحليل قصيدتين للشاعر المصري علاء عبد الهادي، هما “الغيداق” و”الغبوق”، من خلال قراءة نقدية تستكشف أبعادهما الفلسفية والجمالية.

وتأتي هذه الترجمة استكمالًا لنقل القصيدتين إلى الإيطالية، بما يتيح للنص الشعري العربي أن يصل إلى قارئ وناقد في فضاء ثقافي مختلف، ثم تعود القراءة النقدية إلى العربية لتفتح أمام القارئ العربي نافذة على كيفية تلقي هذا الشعر وتأويله خارج لغته الأصلية.

وتؤكد أن الترجمة الأدبية ليست مجرد انتقال بين لغتين، بل جسر للحوار بين الثقافات، ووسيلة لإعادة اكتشاف النصوص من زوايا نقدية وجمالية متعددة.

شيرين النوساني

ترجمة النص الأصلي للمقال:

“من خلال ترجمة شيرين النوساني، نقدم قراءة نقدية لقصائد الشاعر المصري، وتأملًا عميقًا في الهشاشة والخوف والبحث عن الحرية.

يُعَدّ علاء عبد الهادي (المولود في القاهرة عام 1956) واحدًا من أبرز الأصوات في الأدب العربي المصري المعاصر. فهو شاعر وناقد أدبي ومفكر وأكاديمي بارز، ويشغل حاليًّا منصب رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر. وتتحرك كتابته على التخوم الدقيقة بين فلسفة اللغة، والاستبطان الوجودي، والغنائية الوجودية؛ مبتعدةً عن البلاغة الزخرفية المحضة، لتتساءل عن أعماق الكينونة، وتستكشف علاقتها باللامرئي، والهامشية، وديناميات السلطة والوعي.

نود أن نسلط الضوء على نصين شعريين لعلاء عبد الهادي، بعنوان «الغيداق» و«الغَبوق»، وهما من مجموعته الشعرية «معجم الغين» الصادرة عام 2007، وقد ترجمتهما من العربية إلى الإيطالية شيرين النوساني، الأكاديمية والمترجمة المصرية التي تضطلع بدور ثقافي بالغ الأهمية بوصفها جسرًا للتواصل بين الثقافتين العربية والإيطالية، فضلًا عن تعاونها مع الجامعات والأوساط الثقافية الإيطالية.

ولا يقتصر عمل شيرين النوساني في الترجمة على النقل الآلي أو المعجمي للألفاظ، بل يقوم على بحث أسلوبي دقيق، ومواءمة وجدانية، بما يتيح نقل النبرات المعلَّقة، والصمت الدال، والنسيج الرمزي الكثيف الذي يميز العالم الشعري لعلاء عبد الهادي، واستحضار ذلك كله في اللغة الإيطالية.

وتنهض القصيدتان المذكورتان بوصفهما أشبه بمثَلين شعريين موجزين، على الرغم مما تنطويان عليه من كثافة دلالية لافتة، إذ تتمحوران حول ديناميات اجتماعية قوامها التعاطف الجذري، وغموض الوجود الإنساني.

الغيداق

غُرْفَةُ البَحْرِ هَدَمَتْ سِرِّي:

فِي الصَّبَاحِ.. يَأْتِي السَّمَكُ،

يَتَلَمَّسُ صِنَارَتِي،

فَأَنَا أُطْعِمُهُ فِي الصَّيْدِ خُلْسَةً..

مُتَذَرِّعًا – أَمَامَ بَحَّارَتِي – بِالفَشَلِ.

فَكُلُّ الأَسْمَاكِ غَرْقَى،

وَأَنَا أَنْحَازُ لِلْغَارِقِينَ

L’Abbondanza

La stanza del mare ha distrutto il mio segreto:

Al mattino… arrivano i pesci,

Tastano piano il mio amo,

E io li nutro di nascosto, mentre pesco…

Accampando – davanti ai miei marinai – il fallimento.

Perché tutti i pesci sono annegati,

E io sto dalla parte degli annegati!

Traduzione di Shirin Elnawasany

الغبوق

الأَرْنَبُ.. حَيَوَانٌ خَائِفٌ.

الحُرِّيَّةُ.. حَيَوَانٌ.. أَيْضًا.

أَسْمَعُ الذِّئْبَ فَخَافَ؟

أَمْ خَافَ فَسَمِعَ الذِّئْبَ؟

الأَرْنَبُ ذَهَبَتْ!

تَشْرَبُ.. وَكَأَنَّ النَّهْرَ.. صَدِيقٌ،

لَمْ تَعُدِ الأَرْنَبُ..

لَمْ تَعْلَمْ؛

أَنَّ الحُرِّيَّةَ تَشْرَبُ أَيْضًا!

La Bevanda della Sera

La lepre… è un animale impaurito.

La libertà… è un animale… anch’essa.

Ha sentito il lupo e ha avuto paura?

O ha avuto paura e ha sentito il lupo?

La lepre è andata via!

A bere… come se il fiume… fosse un amico,

La lepre non è più tornata…

Non sapeva

Che anche la libertà beve!

Traduzione di Shirin Elnawasany

«الغيداق»: وفرة التعاطف والانحياز إلى الغارقين

يتبدّى عنوان القصيدة، منذ الوهلة الأولى، عنوانًا مفارقًا ينطوي على مفارقة ساخرة؛ فهو لا يشير إلى ثراء مادي أو إلى صيد وفير، وإنما يحيل إلى وفرة من نوع آخر: وفرة التعاطف والمصير المشترك مع المستضعفين.

وكما تكشف الأبيات، فإن «غرفة البحر» هي التي هدمت سر الشاعر. ففي الصباح الباكر، لا تهرب الأسماك، بل «تتحسس صنارتي». وهنا ينشأ حوار حميم بين الشاعر وهذه الكائنات، قوامه الرقة والرعاية والحنان، وهو ما يتجلى في قوله: «فأنا أطعمُه في الصيد خلسةً». إن الشاعر لا يتعامل مع الأسماك بوصفها فريسة، وإنما يمنحها ما يحفظ حياتها، في فعل خفي من أفعال الرحمة.

وأمام البحارة، يتظاهر بالفشل في الصيد، متذرعًا به ليحجب حقيقة ما يفعله. وهذا التظاهر ليس سوى ضرورة تفرضها الرغبة في حماية رابطة إنسانية لا تستطيع سلطة البحارة، ولا منطقهم النفعي والتجاري، أن يدركا معناها أو يستوعباها.

لكن ما الدلالة الوجودية التي تتكشف في نسيج هذه الأبيات؟

إن المفتاح الفلسفي والاجتماعي والسياسي للنص يكمن في تلك الكلمات التي يقول فيها علاء عبد الهادي:

«فكل الأسماك غرقى، وأنا أنحاز للغارقين».

فالأسماك، وهي كائنات تنتمي بطبيعتها إلى الماء، تظهر هنا في مفارقة لافتة بوصفها كائنات غارقة؛ وكأنها تعاني اختناقًا وجوديًّا داخل عالمها، أو تعيش حالة من الألم والمصير القاتل. ومن ثم يختار الشاعر ألا يقف إلى جانب المتسلطين أو الصيادين الذين ينظرون إلى البحر من منظور المنفعة والافتراس، وإنما ينحاز إلى الضحايا، وإلى أولئك الذين يواجهون الغرق والاستسلام للمصير.

وهكذا تصبح «الغيداق» وفرةً في التضامن والرحمة الشاملة، لا وفرةً في المكاسب أو الغنائم. إنها وفرة إنسانية تتجلى في القدرة على اقتسام المصير مع الضعفاء، والانحياز إليهم حتى عندما يكون هذا الانحياز نقيضًا للمصلحة والمنفعة.

«الغبوق»: الحرية بين الخوف والمصير

أما القصيدة الثانية، فتتخذ شكل الحكاية الرمزية المستمدة من عالم الطبيعة، لتطرح من خلالها سؤال الحرية وعلاقتها بالخوف. ومن خلال إقامة موازاة بين الأرنب والحرية، يضع علاء عبد الهادي الكائنين على المستوى الوجودي نفسه، قائلًا:

«الأرنب.. حيوان خائف. الحرية.. حيوان.. أيضًا».

إنها مفارقة شعرية تفتح أفقًا للتأمل؛ فالحرية، التي اعتدنا النظر إليها باعتبارها قيمة مجردة أو مفهومًا فلسفيًّا، تتحول هنا إلى كائن حي، له حضوره ومخاطره ومصيره.

ويتساءل الشاعر، مخاطبًا القارئ ومستفهمًا من ذاته في الوقت نفسه، عن منشأ الخوف وبداية الهرب:

«أسمع الذئب فخاف؟ أم خاف فسمع الذئب؟»

هنا يحدث انقلاب في ترتيب المعرفة والإدراك؛ إذ إن التهديد الحقيقي ليس بالضرورة هو الذي يولِّد الرعب، بل قد يكون الخوف الكامن في النفس هو الذي يستدعي الخطر، ويستحضره، ويمنحه وجودًا محسوسًا، حتى يصبح الإنسان كأنه يسمع صوت المفترس قبل أن يتحقق وجوده.

إنها رؤية عميقة لآلية الخوف؛ فربما لا يكون الذئب هو مصدر الرعب دائمًا، بل قد يكون الرعب سابقًا على الذئب نفسه، وقد تكون المخاوف المتجذرة في الوعي هي التي تصنع صور التهديد وتضخمها.

تمضي الأرنب إلى النهر لتشرب «وكأن النهر صديق»، لكنها لا تعود. وتفضي الخاتمة إلى كشف مرير، تتجلى دلالته في قول الشاعر:

«لم تعلمْ أن الحرية تشرب أيضًا!».

هنا لا تعود الحرية مفهومًا مجردًا، ولا فضاءً ساكنًا أو ملاذًا آمنًا، بل تغدو كيانًا حيًّا مستقلًّا، لا يشبع، وله عطشه الخاص؛ كيانًا يستهلك بدوره، ويتغذى على أولئك الذين يقصدونه طلبًا للارتواء. فالحرية، في هذا التصور الشعري، ليست هبة مجانية ولا طريقًا خاليًا من المخاطر، وإنما تجربة وجودية تفرض على الساعي إليها ثمنًا باهظًا، وتستدعي منه استعدادًا لمواجهة المجهول وتحمل تبعات اختياره.

الانحياز إلى الغارقين: أخلاقية الموقف الإنساني

ثمة رسالة جامعة تتبدى بوضوح في هذا الثنائي الشعري، مفادها أن القيمة الأخلاقية الحقيقية للإنسان، في منظور علاء عبد الهادي، لا تُقاس بعدد الأسماك التي يستطيع اصطيادها، ولا بمقدار ما يراكمه من سلطة أو نجاح، وإنما بقدرته على الوقوف إلى جانب الذين يغرقون، وباستعداده لقبول الخوف والهشاشة باعتبارهما شرطين جوهريين لحياة أصيلة وحرة.

فإذا كان عبد الهادي، في قصيدة «الغيداق»، يؤكد أن جوهر الإنسانية يكمن في مخالفة قواعد الربح والسلطة، والانحياز إلى «الغارقين»، فإنه يذكرنا، في قصيدة «الغبوق»، بأن الحرية ليست انتصارًا فرديًّا حالمًا منزّهًا عن المخاطر، بل قوة مستقلة، مهيبة وحيوية، تلتهم وتحوّل كل من يسعى إلى الارتواء من نبعها.

وبذلك لا تكتفي القصيدتان بتقديم صورتين شعريتين متجاورتين، بل تقيمان معًا رؤية أخلاقية ووجودية متكاملة: رؤية تجعل التعاطف مع الضعفاء معيارًا للإنسانية، وتجعل مواجهة الخوف وقبول المخاطرة شرطًا لا غنى عنه في سبيل الحرية.

خاتمة

ختامًا، يتأكد أن شعر علاء عبد الهادي، وقد أعادت شيرين النوساني تقديمه إلى القارئ الإيطالي بحساسية ترجميّة مرهفة، يشكل فضاءً للمقاومة الروحية والفكرية.

فمن خلال صور واضحة في ظاهرها، لكنها مشبعة بدلالات رمزية وميتافيزيقية عميقة، ينجح الشاعر المصري في تحويل عناصر بسيطة من الطبيعة والبحر إلى مرايا كاشفة لا تعرف المواربة، تعكس أعماق النفس الإنسانية وتكشف تناقضاتها ومخاوفها وأسئلتها الوجودية.

إن قراءة هذه الأبيات اليوم تعني الاستجابة لدعوة الشاعر إلى التخلي عن الأقنعة الاجتماعية، ومساءلة مخاوفنا الذاتية، واتخاذ موقف واعٍ من العالم ومن الآخرين، وتحديد الجانب الذي نختار الوقوف فيه: ليس إلى جانب من يوظفون السلطة أداةً للإخضاع والهيمنة، وإنما إلى جانب أولئك الذين يتقاسمون مصير الأعماق والغارقين والمهمَّشين، ويحملون في أعماقهم عطشًا لا ينضب إلى الحرية.

إنها دعوة إلى أخلاقية الانحياز، حيث لا تُقاس إنسانية الإنسان بما يملكه أو يسيطر عليه، بل بمن يختار أن يقف إلى جانبه، وبما هو مستعد لأن يتحمله في سبيل كرامة الإنسان وحريته.”

المقال الأصلي باللغة الإيطالية للناقد الإيطالي دومينيكو بيسانا

L’etica degli esclusi: la poesia di Alaa Abdel-Hadi e la scelta di stare con gli ultimi…di Domenico Pisana – Radio RTM Modica https://share.google/kaHvPY2hklFWP43f4

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