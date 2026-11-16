Scontro politico nell’area iblea: il movimento “Liberiamo Pozzallo” attacca duramente Cateno De Luca

POZZALLO, 15 Novembre 2026 – Si accende nuovamente il dibattito politico in provincia di Ragusa attorno alle dinamiche interne di Sud chiama Nord. Ad intervenire con una nota dai toni particolarmente aspri è il movimento civico “Liberiamo Pozzallo”, che punta il dito contro l’ultima assemblea provinciale del partito guidato da Cateno De Luca, denunciando quella che definisce una gestione verticistica, contraddittoria e distante dalla base territoriale.

Secondo gli esponenti di Liberiamo Pozzallo, l’incontro tenutosi nel capoluogo ibleo non avrebbe segnato un reale rilancio del movimento sul territorio, bensì la conferma di un metodo decisionale accentrato. Si parla esplicitamente di un partito governato da un “capo di stato maggiore” e da pochi “colonnelli” che pretenderebbero “cieca obbedienza”, relegando i Comitati Locali ad un ruolo meramente esecutivo legato al tesseramento e alla raccolta del 2 per mille.

Il movimento civico contesta inoltre presunte violazioni del Manifesto Politico e del Regolamento Statutario. Al centro delle critiche vi è la recente nomina di Nitto Rosso a “portavoce provinciale delle liste” — carica che, secondo i firmatari della nota, non sarebbe prevista dallo statuto — e la sua successiva autodefinizione come coordinatore provinciale. Liberiamo Pozzallo solleva dubbi sulla legittimità di tale passaggio, ricordando che il rinnovo dei direttivi territoriali sarebbe previsto tra gennaio e febbraio del prossimo anno e chiedendo chiarimenti sulla posizione dell’ultimo coordinatore eletto, Paolo Monaca.

Un altro punto centrale dell’intervento riguarda la coerenza politica delle nuove adesioni e dei ritorni all’interno di Sud chiama Nord. I rappresentanti di Liberiamo Pozzallo sottolineano come De Luca, pur avendo spesso criticato il trasformismo politico, abbia accolto figure caratterizzate da recenti cambi di schieramento. Viene evidenziato innanzitutto il rapido passaggio dello stesso Nitto Rosso dal ruolo di coordinatore dell’MPA, incarico ricevuto da Raffaele Lombardo all’inizio dell’anno, ai vertici locali di Sud chiama Nord. Nel mirino finisce poi la presenza in prima fila all’assemblea ragusana dell’assessore vittoriese Cesare Campailla: la nota ripercorre le sue recenti vicende politiche, dall’uscita da Sud chiama Nord nel marzo 2025 per avvicinarsi alla Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro — mossa che gli costò l’immediata estromissione dalla giunta da parte del sindaco Francesco Aiello — al successivo approdo nel gruppo degli indipendenti che gli permise di rientrare nell’esecutivo cittadino, fino all’attuale riavvicinamento al movimento di De Luca.

Allargando lo sguardo al quadro regionale e provinciale, Liberiamo Pozzallo richiama infine la recente uscita di Edy Bandiera nel Siracusano come segnale di un progressivo indebolimento del progetto politico deluchiano. Secondo l’analisi del gruppo pozzallese, le prospettive elettorali di Sud chiama Nord nell’intera provincia iblea — da Pozzallo a Ispica, passando per Modica, Ragusa, Vittoria e Scicli — sarebbero ormai fortemente compromesse. La nota si conclude con un giudizio definitivo, preannunciando il declino politico del partito in Sicilia e ribadendo la netta distanza presa da Liberiamo Pozzallo rispetto alla leadership di Cateno De Luca, con un ultimo riferimento ironico alla situazione amministrativa di Taormina.

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