Modica non dimenticata: posata la targa in memoria delle vittime del crollo del 1951

Si è tenuta questa mattina, presso il ponte “Milano-Palermo” in via Dente a Modica, la cerimonia di posa della targa commemorativa dedicata alle tre vittime del tragico crollo delle abitazioni avvenuto il 2 gennaio 1951, a 75 anni dai gravissimi fatti.

Un appuntamento intenso e particolarmente sentito, che ha trasformato lo spazio urbano in un luogo di raccoglimento e di memoria collettiva, a 75 anni da una tragedia che ha segnato profondamente la storia e la comunità di Modica.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità cittadine, tra cui il sindaco, Maria Monisteri, la presidente del consiglio comunale, Mariacristina Minardo, l’ex parlamentare Riccardo Minardo, giornalisti, i familiari delle vittime, i rappresentanti del Comitato del Quartiere Milano-Palermo, tra cui Vittoria Bracchitta e Giovanni Spadaro, residenti e tantissimi cittadini che non hanno voluto far mancare la propria presenza, stringendosi attorno ad un ricordo che attraversa le generazioni. Sono state ricordate le vittime della tragedia, Giovanni Carpentieri, 6 anni, Giovanna Salinitro, 57 anni, e Carmelo Candiano, 21 anni.

“A nome dell’Associazione Culturale ProModica – dice Fabio Lorefice, organizzatore dell’evento su sollecitazione del Sig. Giovanni Amore – desidero ringraziare di cuore tutte le autorità, i familiari delle vittime e i cittadini che hanno voluto condividere con noi questo importante momento,”

Amore, superstite della tragedia, per anni, ha “rincorso” questo traguardo ed oggi l’ha visto finalmente realizzato. Toccante è stata la testimonianza di Carmelo Carpentieri, un superstite che, purtroppo, perse il fratello Giovannino per un disservizio sanitario, in quanto dopo essersi salvato non gli somministrarono l’antitetanica e dopo pochi giorni morì. Testimonianze anche da Giorgio Scivoletto e Vincenzo Di Raimondo.

Da oggi, la nuova targa rappresenta molto più di un semplice elemento commemorativo: è un presidio visibile della memoria cittadina, un piccolo ma significativo segno affinché Modica non dimentichi mai il passato e continui a coltivare il valore della consapevolezza e della vicinanza comunitaria.

Salva