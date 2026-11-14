Modica Innova Hackathon, partita la sfida “Dal centro al centro”: sala piena per la giornata di apertura

Modica, 14 novembre 2026 – Tanta partecipazione ieri per la giornata di apertura del Modica Innova Hackathon 2026, la maratona di progettazione organizzata dall’associazione Modica Innova. L’edizione di quest’anno è dedicata al centro storico. Trenta partecipanti, divisi in cinque squadre, lavoreranno fino a domenica su tre piste: vivere, fruire e attraversare il centro.

I lavori sono stati aperti dal presidente dell’associazione, Gabriele Barone, che ha presentato Modica Innova come uno spazio di confronto aperto alla città. «I nostri talenti devono avere un motivo per restare, non solo per tornare», ha detto Barone. «Modica Innova nasce per questo: essere un luogo dove le idee si incontrano, si confrontano e diventano proposte per Modica.»

È poi intervenuto Antonio Drago, ideatore del format, che aveva portato a Modica la prima edizione nel 2024, quando era assessore all’Innovazione. Drago ha ricordato che dalle proposte di quella prima edizione, dedicata alla mobilità dolce, è nato il progetto di mobilità condivisa oggi avviato in città. Ha poi spiegato le ragioni della nuova sfida. «Il centro storico è il tema di cui a Modica parlano tutti, ma spesso il dibattito si ferma alla lamentela o allo scontro», ha detto Drago. «Qui proviamo a fare il contrario: mettiamo allo stesso tavolo chi ha 22 anni e chi ne ha 50, chi il centro lo abita e chi ci lavora. Sono punti di vista che di solito si scontrano. Per questo ai partecipanti chiedo una cosa sola: se trovate un punto di vista diverso dal vostro, non combattetelo, abbracciatelo.»

La giornata è proseguita con gli interventi di due ospiti.

Il primo è stato l’ingegnere Franco Poidomani, che si occupa di urbanistica da oltre cinquant’anni. Ha guidato l’urbanistica e i lavori pubblici del Comune di Ragusa e ha lavorato al dossier che ha portato il centro storico di Ragusa tra i patrimoni UNESCO. Per quasi trent’anni ha fatto parte della commissione per i centri storici ed è membro effettivo dell’Istituto Nazionale di Urbanistica. A Modica è stato supporto tecnico del settore urbanistico e ha contribuito all’Agenda Urbana Modica-Ragusa. Ai partecipanti ha portato la sua lunga esperienza negli uffici tecnici della provincia di Ragusa. Ha parlato soprattutto di metodo e ha richiamato le norme che regolano gli interventi nei centri storici: un quadro che ogni progetto dovrà tenere presente per essere davvero realizzabile.

Il secondo ospite è stato l’architetto e urbanista barcellonese Oriol Capdevila Arús, socio di MBM Arquitectes, lo studio di Oriol Bohigas, Josep Martorell e David Mackay legato alla trasformazione di Barcellona. Capdevila ha ripercorso gli interventi urbanistici che hanno cambiato la città catalana e ne hanno migliorato la vivibilità. Ha poi messo a confronto quell’esperienza con il contesto modicano, per mostrare come lo stesso metodo potrebbe funzionare anche qui. A Barcellona, ha spiegato, la qualità degli spazi è stata portata in ogni quartiere, al punto che la distinzione tra centro e periferia ha perso senso. È una strategia che secondo lui si potrebbe applicare anche alle periferie di Modica. Il suo consiglio ai partecipanti è stato netto: «Bisogna partire dalle cose semplici».

Le squadre lavoreranno in residenza a Valata Minusa fino a domenica 15 novembre. Alle 17:00, all’Auditorium Pietro Floridia, presenteranno i loro progetti davanti alla Gran Giuria e al pubblico. Anche il pubblico potrà votare. L’ingresso è libero.

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