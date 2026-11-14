Pozzallo. Ignoti vandalizzano ancora una volta la tomba di Antonino Fuorvia nel cuore della notte

POZZALLO, 14 Novembre 2026 – Ancora un vile atto vandalico profana la memoria di Antonino Fuorvia, l’uomo pozzallese scomparso nel novembre del 2023. Nel cuore della notte, ignoti si sono introdotti all’interno del cimitero comunale compiendo un gesto di inaudita gravità: utilizzando un grosso masso, i malviventi hanno frantumato la lapide del defunto.

La dinamica dell’accaduto lascia pochi dubbi sulla natura premeditata dell’azione. Le altre sepolture circostanti, infatti, non sono state minimamente sfiorate. Un dettaglio che esclude l’ipotesi di un atto casuale ad opera di sbandati o perditempo, delineando invece i contorni di un raid mirato e di un inquietante segnale indirizzato direttamente alla famiglia Fuorvia.

Sono stati gli stessi familiari, sconvolti per l’accaduto, a segnalare l’increscioso episodio ai custodi del camposanto. Non si tratta purtroppo della prima volta che la tomba di Fuorvia — situata nell’area riservata alla “Società Operaia” — finisce nel mirino dei vandali. Già nel febbraio 2026, la stessa sepoltura era stata profanata con l’asportazione della fotografia del defunto, del portalampada e del portafiori, un gesto che aveva suscitato profondo sdegno e dolore nell’intera comunità locale.

I parenti hanno già provveduto a sporgere formale denuncia presso le forze dell’ordine cittadine, che hanno avviato gli accertamenti del caso. Tuttavia, le indagini si preannunciano complesse: la struttura cimiteriale è infatti sprovvista di un sistema di videosorveglianza, un elemento che rende particolarmente difficoltosa l’identificazione dei responsabili di questo ennesimo oltraggio.

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