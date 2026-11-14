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I volontari del Lions Comiso Terra Iblea presenti per la Giornata nazionale della Colletta Alimentare

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Comiso, 14 novembre 2026 – Dare di più. Con un gesto semplice. È il messaggio che da 30 anni accompagna la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare del Banco Alimentare, e che anche quest’anno vedrà in prima linea i volontari del Lions Club Comiso Terra Iblea.
L’appuntamento è per oggi sabato 14 novembre all’Interspar «Le Dune», da Giardinello – Comiso, dove i Lions saranno presenti per invitare i cittadini a partecipare alla Colletta e a donare parte della propria spesa per aiutare chi è in difficoltà.
Partecipare è semplice: durante la spesa si possono acquistare prodotti alimentari non deperibili da donare ai volontari all’uscita, che li consegneranno alle strutture caritative del territorio.
Ecco i prodotti da donare:

– Olio
– Legumi e verdure in scatola
– Conserve di pomodoro e sughi pronti
– Riso
– Tonno in scatola
– Prodotti per colazione e merenda.
Un piccolo gesto, moltiplicato per centinaia di persone, diventa un aiuto concreto per tante famiglie.
Generosità, Gentilezza, Gioia nel servire.
L’iniziativa si inserisce nel percorso del Distretto Lions 108Yb Sicilia, guidato dal Governatore Giuseppe Walter Buscema, all’insegna del motto “Generosità, Gentilezza, Gioia nel servire”.
Per la XXX Giornata della Colletta alimentare hanno aderito:
• 130 fra Lions Club e Club Satelliti
• 38 Leo Club
• 24 CUB
Saranno presenti in
• 88 Comuni della Sicilia
• 122 punti vendita, in 73 dei quali i Capi Equipe saranno Soci Lions o Leo
Volontari in campo (stime di max):
• 1100 Lions
• 280 Leo
• 120 Cuccioli
Ancora una volta i Lions scelgono di esserci, sul campo, accanto alla comunità: perché la solidarietà non è un discorso, ma una spesa in più messa nel carrello per chi non può permettersela.

Nelle foto alcuni momenti di questa mattina della raccolta alimentare da parte dei soci del Club Lions di Comiso.

© Riproduzione riservata

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