Ragusa. L’Amministrazione comunale incontra la Consulta Giovanile

Ragusa, 19 novembre 2026 – Creare nuovi spazi dedicati all’aggregazione, alla socializzazione e alla crescita culturale delle nuove generazioni attraverso il recupero di immobili pubblici. È questo il cuore della proposta elaborata dalla Consulta Giovanile del Comune di Ragusa, presieduta da Emanuele Occhipinti, che i membri della stessa Consulta hanno presentato al Sindaco e alla Giunta.

L’iniziativa nasce dalle istanze raccolte tra i giovani ragusani under 35 nell’ambito del progetto “IM-PUT”, promosso dalla Consulta, da cui è emersa la necessità di disporre di luoghi comunali dedicati all’incontro e allo svolgimento di attività culturali, ricreative e formative.

“Con grande piacere abbiamo ricevuto i rappresentanti della nostra Consulta Giovanile – dichiara il sindaco, Peppe Cassì – e con ancora più grande piacere abbiamo toccato con mano la serietà, il metodo e la cura con cui hanno promosso un’attività di ascolto di cui oggi raccogliamo idee e proposte. L’idea di individuare e rilanciare strutture pubbliche oggi inutilizzate o sottoutilizzate si inserisce perfettamente nella nostra strategia di rigenerazione. Torneremo a confrontarci per valutare opzioni, tempi e modalità di realizzazione, coinvolgendo la stessa Consulta nella progettazione delle attività”.

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