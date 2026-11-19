Poidomani(FdI): “Con ‘Io sto a Ragusa’ si continua a finanziare il nulla. Risorse dimezzate e incentivi ormai fuori mercato”

Ragusa, 19 novembre 2026 – Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Ragusa, Luca Poidomani, interviene con toni critici sul nuovo bando “Io sto a Ragusa” promosso dall’assessorato comunale allo Sviluppo economico guidato da Catia Pasta, evidenziando come, a suo giudizio, la misura continui a riproporre limiti strutturali già denunciati negli anni scorsi.

«Apprendiamo con stupore che anche quest’anno l’amministrazione comunale ha scelto di riproporre il bando “Io sto a Ragusa” mantenendo invariato il contributo massimo di 8mila euro per ciascuna attività. Una cifra che, purtroppo, continua a essere completamente scollegata dalla realtà economica e dagli investimenti che oggi sono necessari per avviare o rilanciare un’impresa commerciale, artigianale o di servizi».

Secondo Poidomani, il contributo previsto dal bando non sarebbe più in grado di rappresentare un reale incentivo per chi intende investire sul territorio comunale.

«Parliamo di somme che non consentono nemmeno di coprire l’acquisto di attrezzature fondamentali per molte attività. In alcuni casi, 8mila euro non bastano neppure per acquistare un impianto completo di refrigerazione o gli arredi necessari a rendere operativa un’attività. Continuare a presentare questa misura come uno strumento strategico per lo sviluppo economico significa insistere su una formula che, nei fatti, non produce quell’effetto attrattivo che il territorio richiederebbe».

Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia punta inoltre l’attenzione sull’entità complessiva delle risorse stanziate.

«L’aspetto ancora più preoccupante riguarda la dotazione finanziaria del bando. Se in passato si parlava di risorse pari a circa 40 o addirittura 50mila euro, somme che già apparivano insufficienti rispetto alle esigenze del tessuto produttivo locale, oggi ci troviamo di fronte a uno stanziamento di appena 24mila euro. In pratica si è riusciti a fare peggio di quanto era stato fatto negli anni precedenti, riducendo ulteriormente una misura che avrebbe invece bisogno di essere potenziata e resa realmente competitiva».

Poidomani evidenzia poi che altri Comuni della provincia stanno adoperandosi di più e meglio a sostegno di chi vuole avviare una nuova attività.

«Mentre a Ragusa si continua a perseverare negli stessi errori, altre realtà del territorio stanno provando ad adottare strumenti più incisivi. Proprio con l’intento di rivitalizzare il centro storico. Azione che, a Ragusa, non si riesce ad attivare considerato che mancano politiche all’altezza della situazione e, soprattutto, delle sfide attuali».

Per il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia è necessario un deciso cambio di passo: «Se davvero si vuole sostenere la nascita di nuove imprese e incentivare gli investimenti, servono misure più coraggiose, fondi adeguati e contributi commisurati ai costi che oggi un operatore economico deve affrontare. Continuare a riproporre ogni anno lo stesso schema, con risorse sempre più limitate, significa dare l’impressione di voler intervenire sul problema senza però incidere realmente sulle esigenze delle imprese. Ragusa merita una politica di sviluppo economico più ambiziosa e più concreta».

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