Ragusa, nasce la prima Casa di Raggio di Sole: una nuova opportunità di autonomia per i ragazzi con disabilità

Ragusa, 19 novembre 2026 – Un sogno coltivato a lungo, sostenuto dalla determinazione di chi non ha mai smesso di crederci e diventato finalmente realtà grazie alla solidarietà e alla partecipazione di un’intera comunità. Domenica 29 novembre, alle ore 16, sarà inaugurata a Ragusa, in via Peppino Arezzi 4, la prima Casa di Raggio di Sole ONLUS, uno spazio pensato per offrire ai ragazzi con disabilità, concrete opportunità di autonomia e di vita indipendente.

Un risultato importante per l’associazione, che segna l’avvio di un progetto nel quale la casa non rappresenta soltanto un luogo fisico, ma soprattutto una possibilità: quella di costruire, giorno dopo giorno, percorsi di crescita personale, acquisizione di competenze e maggiore indipendenza.

Un traguardo raggiunto prevalentemente grazie al contributo determinante delle aziende e delle attività commerciali che hanno scelto di SPORCARSI LE MANI, assumendosi una concreta responsabilità sociale attraverso il Progetto Nazionale de I Bambini delle Fate.

Un percorso di sensibilizzazione e solidarietà portato avanti sul territorio e in tutta la Sicilia dalla referente regionale Katia Berretta, insieme a Simone Gurrieri, che ha saputo coinvolgere realtà imprenditoriali trasformandole in protagoniste attive di un cambiamento concreto. La rete di solidarietà ha trasformato così la disponibilità e la generosità di tanti sostenitori in un progetto concreto, dimostrando quanto possa essere importante il coinvolgimento del tessuto economico e sociale cittadino.

«Questa inaugurazione rappresenta molto più dell’apertura di una casa – dice la presidente dell’associazione, Mirella Sciveres -. È la dimostrazione che quando una comunità sceglie di condividere un obiettivo e di impegnarsi concretamente, anche i sogni più difficili possono diventare realtà. Abbiamo costruito un’opportunità per i nostri ragazzi, affinché possano guardare al futuro con maggiori possibilità di autonomia, dignità e libertà. Questa casa è il risultato di tante mani che si sono unite e appartiene idealmente a tutta Ragusa».

La giornata di domenica 29 sarà anche un’occasione per condividere con la cittadinanza il risultato raggiunto e raccontare un percorso che proprio quest’anno compie 20 anni di attività e che ha portato alla realizzazione della struttura.

Il programma prevede alle ore 16 l’accoglienza degli ospiti, alle 16.30 il taglio del nastro, la benedizione e un momento di ringraziamento speciale ai sostenitori. Alle 17 si terrà la visita della nuova casa, seguita da una festa con brindisi e rinfresco.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza. L’associazione desidera condividere questo momento con Ragusa, mostrando ciò che è stato possibile realizzare grazie alla partecipazione collettiva.

Perché una città che si prende cura del futuro dei suoi ragazzi è una città che cresce davvero. E questa casa, da domenica, sarà anche un po’ la casa di tutta Ragusa.

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