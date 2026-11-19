Atti persecutori a Marina di Ragusa: arrestato un 34enne, finisce in carcere

RAGUSA, 19 Novembre 2026 – I Carabinieri della Stazione di Marina di Ragusa hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo di 34 anni di nazionalità marocchina. Il provvedimento arriva al termine di un’indagine legata a presunti episodi di atti persecutori ai danni di una donna, anch’ella di origine straniera.

Secondo quanto ricostruito nella fase attuale delle indagini, i due si erano conosciuti durante un corso per l’apprendimento della lingua italiana, avviando in seguito una breve relazione. La donna avrebbe deciso di interrompere il rapporto poco dopo, avendo percepito una gelosia definita morbosa e atteggiamenti potenzialmente pericolosi da parte dell’uomo.

Da quel momento, stando all’impianto accusatorio, sarebbe iniziata una condotta persecutoria continuativa: pedinamenti negli spostamenti quotidiani, appostamenti vicino al posto di lavoro, minacce di morte inviate tramite messaggi e persino il danneggiamento delle auto di due amici della vittima, colpevoli ai suoi occhi soltanto di essere stati visti insieme a lei.

Tra i fatti contestati figurano alcuni episodi avvenuti durante l’estate. In un caso, la donna sarebbe stata inseguita per strada nel tentativo di costringerla a salire in auto, riuscendo a chiedere aiuto a un passante per allertare le Forze dell’Ordine. In altre occasioni l’uomo l’avrebbe seguita per imporle l’accettazione di un paio di scarpe in regalo o l’avrebbe aggredita in strada, spingendola a difendersi utilizzando uno spray al peperoncino.

Una situazione che, secondo quanto riferito, avrebbe stravolto la quotidianità della vittima: la donna avrebbe lasciato il lavoro, ridotto le frequentazioni con gli amici, sviluppato il timore di uscire la sera e controllato ripetutamente la chiusura della porta di casa anche durante la notte, fino alla decisione di sporgere denuncia ai Carabinieri di Marina di Ragusa.

Raccolti gli elementi e ricostruiti i fatti, i militari dell’Arma hanno trasmesso un’informativa alla Procura di Ragusa, che ha avanzato richiesta di misura cautelare accolta dal G.I.P. Espletate le formalità di rito, il 34enne è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa.

Come precisato nell’ambito del procedimento, l’indagato è gravemente indiziato allo stato degli atti in una fase in cui non è ancora stato instaurato il contraddittorio tra le parti: le ipotesi accusatorie, ritenute condivisibili dal giudice per le indagini preliminari in questa fase, dovranno trovare riscontro nel prosieguo del processo secondo quanto previsto dalla legge.

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