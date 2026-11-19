Edicole funerarie a Modica: lo stallo sugli oneri cimiteriali e le ragioni della società concessionaria

Modica, 19 novembre 2026 – Il blocco delle autorizzazioni per la costruzione di nuove edicole funerarie al Cimitero comunale di Modica torna al centro del dibattito politico-amministrativo con l’interrogazione consiliare presentata il 18 novembre 2026 dai consiglieri Margherita Cascino e Giorgio Civello (“Voce Libera”). Al centro della vicenda c’è il contrasto tra il Comune e la società concessionaria Servizi Cimiteriali Modica S.r.l. (SCM) su chi debba riscuotere gli oneri relativi ai manufatti cimiteriali, con ripercussioni dirette sulle famiglie che hanno già acquistato un lotto e avviato le procedure per i lavori. Dall’atto consiliare emergono i principali punti che sostengono la posizione di Servizi Cimiteriali Modica S.r.l. nella disputa sulla riscossione delle somme: Continuità con la prassi degli anni precedenti: SCM ritiene che gli oneri legati alla costruzione delle edicole debbano continuare a essere versati alla società secondo le modalità applicate finora. Riferimento alla convenzione del 2012: il pagamento alla concessionaria poggia sulla convenzione stipulata il 31 agosto 2012 (repertorio n. 15760). Richiamo agli atti e alla modulistica ufficiale: l’impostazione seguita dalla società trova riscontro nella deliberazione di Giunta comunale n. 264 del 17 dicembre 2012 (che ha disciplinato gli oneri per i diversi manufatti cimiteriali) e nella stessa documentazione pubblicata sul sito istituzionale del Comune per l’istruttoria delle concessioni edilizie cimiteriali, dove viene indicato il versamento a SCM. Assenza di atti modificativi certi: la vicenda solleva il dubbio che non siano intervenuti provvedimenti successivi chiari in grado di superare o revocare il quadro previgente, lasciando aperta la questione sull’effettiva legittimazione alla riscossione. Mentre l’ente locale e la concessionaria rivendicano competenze e modalità di incasso differenti, a subire il blocco sono i cittadini. Diverse famiglie hanno già versato le somme richieste a SCM e sostenuto costi per tecnici, progettisti e imprese edili, ma non riescono a ottenere il via libera dall’Ufficio Tecnico comunale per avviare i cantieri. Nell’interrogazione rivolta alla sindaca Maria Monisteri Caschetto, alla presidenza del Consiglio, all’assessore competente, al segretario comunale e all’assise civica, i Consiglieri Cascino e Civello chiedono :

1. di chiarire i motivi giuridici e amministrativi del contrasto e quale sia oggi il soggetto legittimato a riscuotere gli oneri;

2. di verificare la vigenza delle delibere del 1978 (n. 195) e del 2012 (n. 264) e il perché la documentazione sul sito comunale indichi ancora il pagamento a SCM;

3. di tutelare chi ha già pagato in buona fede, evitando doppi esborsi o perdite economiche;

4. di convocare un tavolo tecnico urgente tra Comune e SCM, valutare una soluzione amministrativa transitoria per sbloccare le pratiche e fornire l’elenco delle istanze attualmente ferme.

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