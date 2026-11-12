Siracusa-Gela, la CGIL di Ragusa e la Cgil di Siracusa dicono no al pedaggio.

Ragusa, 12 novembre 2026 – No al pedaggio sull’autostrada Siracusa-Gela, utilizzo immediato dei fondi disponibili per la manutenzione straordinaria e un cronoprogramma certo per il completamento dell’infrastruttura. È la posizione del sindacato che condivide la contrarietà espressa dal Tavolo tecnico-istituzionale promosso dai Liberi Consorzi di Ragusa e Siracusa, chiedendo che alla presa di posizione seguano impegni concreti. “È paradossale pensare di introdurre un pedaggio su un’autostrada che, dopo decenni, non è stata ancora completata”, dichiarano Giuseppe Roccuzzo e Franco Nardi rispettivamente segretario generale della CGIL di Ragusa e segretario generale della Cgil di Siracusa. “Sarebbe un ulteriore costo per lavoratori, famiglie e imprese, già penalizzati dall’aumento dei prezzi dei carburanti e dalle carenze della rete viaria. La priorità deve essere un’altra: garantire sicurezza ed efficienza ai collegamenti esistenti, utilizzando senza ulteriori ritardi le risorse già disponibili per le manutenzioni straordinarie”. Per il sindacato occorre però affrontare anche la questione strutturale del completamento della Siracusa-Gela, infrastruttura strategica per la mobilità e l’economia della Sicilia sud-orientale. “Chiediamo che Regione, Governo nazionale, CAS, amministrazioni locali e tutte le forze politiche si confrontino per definire una road map chiara e verificabile”, proseguono Roccuzzo e Nardi. “Servono un quadro preciso delle risorse disponibili e di quelle ancora da reperire, l’individuazione degli ostacoli progettuali e amministrativi e soprattutto scadenze certe. Non possiamo continuare a discutere di un’opera fondamentale per il territorio senza sapere quando e come sarà completata”. La CGIL sottolinea come l’inadeguatezza dei collegamenti continui a incidere sulla competitività delle imprese, sui costi del trasporto delle merci e sulla mobilità quotidiana di migliaia di lavoratori e cittadini. “La posizione unitaria emersa dal Tavolo istituzionale è un segnale importante, ma non può esaurirsi nel rifiuto del pedaggio”, concludono i due segretari. “Quella stessa unità deve diventare uno strumento di pressione politica e istituzionale per ottenere investimenti, interventi immediati e il completamento dell’autostrada. La Sicilia sud-orientale non chiede privilegi, ma infrastrutture adeguate alle esigenze di un territorio che produce, lavora e contribuisce allo sviluppo economico dell’intera regione”. Il sindacato chiede pertanto che il Tavolo tecnico-istituzionale prosegua il proprio lavoro, assumendo anche il compito di monitorare gli interventi di manutenzione e l’avanzamento del percorso per il completamento della Siracusa-Gela.

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