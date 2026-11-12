Sicurezza a Vittoria, La Rosa(Forza Italia): «Riconosciamo il buon lavoro del neocomandante Basile, ma serve un cambio di passo”

Vittoria, 12 novembre 2026 – «I nostri ragazzi hanno paura di frequentare il centro storico a causa delle continue risse. Le famiglie evitano sempre più spesso di trascorrere una serata in piazza e i commercianti si ritrovano a pagare il prezzo di una gestione della sicurezza che, fino ad oggi, non ha prodotto risultati sufficientemente concreti». A dichiararlo è Andrea La Rosa, segretario cittadino di Forza Italia Vittoria, intervenendo sul tema della sicurezza urbana e delle recenti ordinanze che hanno interessato il centro cittadino.

«Anziché rafforzare i controlli e perseguire con decisione chi si rende protagonista di risse, vandalismi e comportamenti violenti, si è spesso scelta la strada più semplice: firmare ordinanze che finiscono per colpire indistintamente cittadini, esercenti e gestori di locali. Ma chi ogni giorno tiene aperta un’attività, crea occupazione, paga le tasse e contribuisce a mantenere vivo il centro storico non può essere considerato un problema o, peggio ancora, un nemico della città».

La Rosa, tuttavia, vuole anche sottolineare alcuni segnali positivi emersi con l’avvio della nuova gestione del neocomandante, Alessandro Basile: «Prendiamo atto con favore che la nuova gestione del dr. Basile appare orientata verso un approccio più attento alle problematiche della sicurezza urbana e alle esigenze del territorio. I segnali in questa direzione sono già tangibili e riteniamo doveroso riconoscerli. Al dr. Basile va il nostro ringraziamento e il nostro apprezzamento per l’attenzione e il lavoro che sta portando avanti. È giusto riconoscere quando si intraprende una strada positiva, così come è giusto dare atto a chi dimostra concretamente di voler affrontare le criticità».

«Questo riconoscimento, tuttavia, non deve essere confuso con la convinzione che il percorso sia già concluso. Siamo certi che quanto fatto finora, pur rappresentando un segnale incoraggiante, non sia ancora sufficiente a risolvere problemi che si trascinano da tempo. Occorre dare continuità a questo nuovo approccio, rafforzare i controlli e trasformare i primi segnali positivi in risultati concreti e duraturi».

Secondo La Rosa, i provvedimenti restrittivi rischiano di aggravare una situazione già delicata dal punto di vista economico e sociale: «Se si impongono ulteriori limitazioni senza aumentare la presenza delle forze dell’ordine e senza garantire un presidio costante delle piazze, il risultato è sotto gli occhi di tutti. Chi crea disordini e si rende protagonista di episodi di violenza deve essere individuato e perseguito, mentre i commercianti perbene non possono continuare a essere penalizzati da divieti che non risolvono il problema alla radice. Un’ordinanza senza uomini che la facciano rispettare non è sicurezza».

Il segretario cittadino di Forza Italia richiama quindi la necessità di un cambio di passo nelle politiche per la sicurezza urbana: «Noi immaginiamo una Vittoria diversa, in cui la movida possa tornare a essere un momento di aggregazione sano e sicuro. Occorre garantire una presenza costante e visibile delle istituzioni nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani, soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana. Servono controlli mirati, prevenzione e una collaborazione concreta con i titolari dei locali, che rappresentano una risorsa e non un ostacolo».

Per La Rosa la strada da seguire è quella della fermezza nei confronti di chi sbaglia, senza però compromettere il tessuto economico e sociale del centro cittadino: «Chiediamo tolleranza zero nei confronti di chi delinque, di chi partecipa alle risse e di chi mette a rischio la sicurezza pubblica. Ma allo stesso tempo diciamo basta a provvedimenti generalizzati che finiscono per mortificare il commercio, la socialità e la voglia dei giovani e delle famiglie di vivere il centro storico. I nostri commercianti meritano rispetto, così come i nostri ragazzi meritano di poter trascorrere una serata in città senza paura».

«Da parte nostra confermiamo piena disponibilità al confronto e alla collaborazione con il neocomandante e con tutte le istituzioni competenti. Non ci interessa alimentare polemiche sterili, ma contribuire a individuare soluzioni efficaci. Siamo pronti a fare la nostra parte, nella convinzione che la sicurezza sia una responsabilità condivisa e che soltanto attraverso un dialogo costruttivo, controlli efficaci e una presenza concreta sul territorio si possano ottenere risultati».

«Vittoria deve tornare a essere una città viva, accogliente e sicura. Riconosciamo e incoraggiamo i segnali positivi, ma non abbassiamo la guardia: i cittadini, le famiglie e i commercianti aspettano risposte concrete. Ritroviamo insieme il piacere di vivere il nostro centro storico e costruiamo, tutti insieme, la Vittoria di domani».

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