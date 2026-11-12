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Ragusa, centro scommesse chiuso per 10 giorni: consentiva l’accesso e il gioco ai minorenni

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RAGUSA, 12 Novembre 2026 – I controlli serrati dei Carabinieri e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli portano a un nuovo provvedimento di sospensione nel territorio ibleo. A finire nel mirino delle autorità è stato un centro scommesse situato nel capoluogo, costretto a fermare le attività per un periodo di dieci giorni.

Il provvedimento restrittivo, emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stato eseguito dai militari della Stazione dei Carabinieri di Ragusa Principale. La misura scaturisce dagli accertamenti compiuti nei mesi scorsi all’interno dell’esercizio commerciale, dove i controlli dell’Arma avevano fatto emergere chiare violazioni delle normative vigenti in materia di tutela dei minori.

In base alla legge italiana, infatti, non è consentito ai minorenni l’utilizzo dei macchinari per la raccolta delle scommesse, né tantomeno il semplice accesso alle aree dedicate al gioco con vincite in denaro.

Durante le verifiche all’interno della sala, i militari avevano identificato la presenza di alcuni giovanissimi. La situazione era stata immediatamente formalizzata con la contestazione dell’infrazione e il sequestro delle ricevute delle giocate, elementi che hanno confermato in modo inequivocabile come i minori stessero utilizzando attivamente le apparecchiature elettroniche per scommettere.

La chiusura temporanea del locale rientra in una più ampia e costante campagna di monitoraggio disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa. I controlli, condotti in sinergia con i tecnici specializzati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, interessano periodicamente tutti gli esercizi pubblici soggetti ad autorizzazione di pubblica sicurezza sull’intero territorio provinciale.

L’obiettivo primario di queste attività interforze è duplice: da un lato, prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità legati al gioco d’azzardo e alle scommesse sportive; dall’altro, sensibilizzare e proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione, con un’attenzione particolare verso i minori, sempre più esposti ai rischi psicologici ed economici della ludopatia.

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