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Una firma che profuma di futuro: Modica riabbraccia il suo “Moderno”

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MODICA, 11 Novembre 2026 – C’è un’emozione particolare, sottile ma potentissima, che si prova quando la storia di una comunità torna a incrociarsi con il suo futuro. Non è soltanto la cronaca di un atto amministrativo o la firma su un documento; è il battito rinnovato di un cuore antico che riprende a pulsare. Stasera, a Modica, è successo esattamente questo: è rinato il Moderno.

Con la firma che sancisce ufficialmente l’accordo tra il Comune di Modica, la Fondazione Teatro Garibaldi e l’associazione Novecento, si scrive una pagina destinata a lasciare il segno. Insieme a Michele Avveduto — l’uomo che ha già dimostrato con il Nuovo Cineteatro Aurora cosa significhi ridare luce alle sale della memoria — è stato messo nero su bianco un progetto che restituisce alla città uno dei suoi luoghi simbolo.

Si chiamerà “Piccolo Moderno”. Un nome che conserva la grazia del passato e l’intimità di uno spazio ritrovato, ma che guarda dritto alle sfide culturali di domani. Situato nell’Auditorium di Piazza Matteotti, questo presidio tornerà a vivere mantenendo intatta la sua vocazione originaria: essere casa della cultura, dell’arte e dell’aggregazione. Un servizio in più, prezioso e irrinunciabile, offerto a tutta la cittadinanza.

“Ma c’è un valore ancora più profondo in questa rinascita – spiega il sindaco, Maria Monisteri – , e riguarda il destino del nostro straordinario centro storico. Questo non è un intervento isolato, né una promessa affidata al vento. È un passo concreto, tangibile, fatto di azioni e non di parole, tassello dopo tassello, per restituire vitalità, bellezza e centralità a quei luoghi che custodiscono l’identità modicana.

È stata questa la spinta più forte: condividere con Michele una storia che appartiene a tutti noi, una di quelle vicende profondamente radicate nell’anima di Modica che da stasera smette di essere un ricordo in bianco e nero e torna, finalmente, a vivere a colori.

Un momento significativo che segna la rinascita culturale e sociale del cuore di Modica.

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