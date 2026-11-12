Ragusa. Il Consiglio comunale ha approvato l’ultima variazione dell’anno, con la quale il bilancio viene allineato e assestato

Ragusa, 12 novembre 2026 – “L’approvazione della variazione di bilancio di fine novembre – dichiara il sindaco, Peppe Cassì – è sempre un momento delicato. Secondo alcuni consiglieri di opposizione, questa Amministrazione sarebbe stata “incapace” quando ha accantonato un avanzo di gestione salvo poi, sempre secondo gli stessi consiglieri, essere “fortunata” ora che può utilizzare quell’avanzo per coprire un aumento delle uscite, non dovuto a maggiori spese ma al crescere dei costi di alcuni servizi essenziali come trasporti ed energia, come purtroppo sanno bene moltissime famiglie. Io credo che questa Amministrazione non sia stata né incapace prima e né fortunata ora, ma prudente e oculata.

Di questa variazione si è parlato molto per ciò che riguarda la copertura delle maggiori uscite ma poco o nulla si è detto del fatto che ci permette di incamerare e immediatamente spendere trasferimenti e contributi di altri Enti, statali e regionali, per oltre 3,7 milioni destinati a finalità già definite: servizi sociali e disabilità, trasporto pubblico locale, interventi sul patrimonio culturale, investimenti.

Le variazioni sono un passaggio tecnico necessario al funzionamento di ogni Comune e desidero quindi sottolineare il gesto di responsabilità dei 13 consiglieri che sono rimasti in Aula consentendo di approvare l’atto. La coerenza dei consiglieri di maggioranza, la presenza del consigliere Bitetti che, pur non facendone parte, ha deciso di fare ciò che era giusto, lo sforzo del consigliere Sortino presente nonostante impegnato in una missione lavorativa fuori città, e quello della consigliera La Licata in aula a tarda ora nonostante la gravidanza avanzata, sono atti di grande responsabilità.

Sono soprattutto la migliore risposta a quei consiglieri – alcuni dei quali in Consiglio grazie al fatto di essersi candidati in liste col mio nome – che hanno tentato di far mancare il numero legale. Di fronte alla possibilità di colpire questa Amministrazione, anche a costo di fare un danno alla città bloccandone il bilancio, e il fare l’interesse della comunità, hanno scelto la strada sbagliata. Ragusa è un caso studio nazionale: solo qui Pd, Mpa, Controcorrente, Dc e M5S superano ogni differenza e fanno strategia comune.”

“Si è parlato molto, nei giorni scorsi, di “squilibrio di milioni” e di “conti fuori controllo”. La realtà – prosegue l’assessore al Bilancio, Marco Antoci – è molto più semplice e i cittadini meritano informazioni corrette. Il Comune di Ragusa non ha un disavanzo di amministrazione; non ha debiti fuori bilancio privi di copertura; non è affatto in una situazione di deficit. Quello accertato è semplicemente uno squilibrio di gestione, ossia una PREVISIONE di sfasamento tra entrate e spese correnti dell’anno, rilevata PRIMA di poter produrre alcun effetto. Le cause di queste maggiori uscite? Sono state chiaramente indicate e si riferiscono a maggiori costi del servizio di raccolta, smaltimento dei rifiuti e spese energetiche per quasi 2,5 milioni di euro, oltre alla quantificazione definitiva degli arretrati contrattuali del personale.

Da fine luglio sono accaduti fatti che non potevano essere previsti: il guasto di un componente essenziale dell’impianto di TMB di Cava dei Modicani, che ha imposto di conferire il secco residuo in altri impianti: € 300.000; l’impennata dei prezzi dell’energia quantificati in € 200.000 per il gas e € 1.150.000 per l’energia elettrica; i costi straordinari connessi alla fase di transizione nella gestione dei rifiuti.

Se il Comune di Ragusa non avesse ben gestito le proprie risorse e non avesse avuto un avanzo di amministrazione da utilizzare, si sarebbe trovato costretto a tagliare i servizi o aumentare i tributi.

Il Comune di Ragusa, invece, a dimostrazione della sua solidità, disponeva e dispone delle risorse proprie per far fronte alle nuove esigenze.

È chiaro che l’utilizzo dell’avanzo sia una soluzione non ripetibile senza limiti, per cui con il nuovo bilancio l’Amministrazione adeguerà le voci di spesa ai nuovi costi e individuerà le coperture strutturali affinché la situazione non si ripresenti.

Chi ha utilizzato una narrazione roboante per allarmare i cittadini ora dovrebbe quantomeno sottolineare, non chiedo altrettanto platealmente, la solidità della nostra Amministrazione.”

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