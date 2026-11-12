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Scippo sventato a Vittoria: ex autista insegue il malvivente e recupera il borsello

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VITTORIA, 12 novembre 2026 – Attimi di tensione questa mattina nel quartiere San Giovanni, a pochi passi da Palazzo di Città, dove un tentativo di furto con strappo è stato sventato grazie al pronto intervento di un cittadino.
La vittima, un uomo originario di Caltagirone che stava camminando lungo la strada, è stata improvvisamente avvicinata da un giovane che gli ha strappato il borsello portato a tracolla sul lato della carreggiata, dandosi poi alla fuga.
La scena non è però sfuggita a Rocco Conselmo, ex autista di autobus che transitava a pochi metri di distanza. Conselmo — già noto in città per il suo altruismo e per aver salvato una vita umana durante gli anni di servizio — non ha esitato a lanciarsi all’inseguimento del malvivente. Raggiunto il giovane, è riuscito a farsi consegnare la refurtiva e a restituire il borsello al legittimo proprietario, mentre il ragazzo si allontanava rapidamente senza opporre alcuna reazione.
Subito dopo aver riconsegnato gli effetti personali al malcapitato, Conselmo lo ha invitato a recarsi presso le forze dell’ordine per sporgere regolare denuncia. Un gesto di grande senso civico che conferma ancora una volta la prontezza e l’impegno quotidiano dell’ex autista a tutela della comunità.

 

foto AI

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