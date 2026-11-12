Scicli, nove aspiranti sindaci in campo. Scimonello: «Meno nomi e più contenuti, serve un progetto serio»

SCICLI, 12 Novembre 2026 – Nove aspiranti candidati alla carica di sindaco. Un numero che fa riflettere e che apre un interrogativo sul futuro politico della città. A intervenire sullo scenario in vista delle elezioni amministrative della primavera 2027 è Guglielmo Scimonello, ex assessore comunale e oggi candidato a sindaco.

«La nostra città non ha bisogno di una corsa alle candidature, né di personalismi, ambizioni individuali o accordi dell’ultimo minuto. Ha bisogno di idee chiare, serietà, partecipazione e di un progetto amministrativo credibile», afferma Scimonello.

Per l’esponente politico, occorre ripartire dall’ABC dell’amministrazione: ascoltare i cittadini, conoscere i problemi, individuare le priorità e costruire un programma concreto, con obiettivi realizzabili, risorse individuate e una visione di sviluppo per l’intero territorio.

«Scicli ha bisogno di risposte concrete sul decoro urbano, sui servizi, sulle infrastrutture, sul lavoro, sul turismo, sullo sport e sulla qualità della vita. Non possiamo continuare a discutere soltanto di nomi e alleanze, dimenticando i problemi quotidiani delle famiglie, dei commercianti, dei giovani e delle imprese».

Scimonello mette in guardia dal rischio che la frammentazione delle candidature possa generare confusione e allontanare ulteriormente i cittadini dalla partecipazione politica.

«La politica deve tornare a essere uno strumento al servizio della comunità, non una competizione per conquistare una poltrona».

Da qui la sua proposta, fondata sul Progetto Popolare e sulla “Rivoluzione della Normalità”, un percorso che punta a rimettere al centro i cittadini, i loro bisogni e il futuro della città.

«Scicli merita una nuova stagione politica fondata sulla partecipazione, sulla trasparenza e sulla concretezza. È tempo di ripartire dall’ABC e di restituire alla città una prospettiva di futuro».

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