Variazione di bilancio, Schininà (PD Ragusa): “Cassì la smetta di dare lezioni di responsabilità alle opposizioni e pensi alla sua maggioranza”

Ragusa, 12 novembre 2026 – “Leggendo le dichiarazioni del sindaco Cassì sembra quasi che il compito delle opposizioni sia quello di garantire l’approvazione dei provvedimenti della sua amministrazione. E che chi non si presta a farlo sia un irresponsabile, pronto persino a danneggiare la città pur di mettere in difficoltà il sindaco. È una ricostruzione che respingiamo, anche perché Cassì dovrebbe sapere bene come funzionano le istituzioni democratiche”.

Lo dichiara Riccardo Schininà, segretario cittadino del Partito Democratico di Ragusa, intervenendo sulle polemiche seguite all’approvazione della variazione di bilancio.

“Se una maggioranza ha difficoltà a garantire i numeri necessari per approvare i propri atti – spiega il segretario dem -, il sindaco dovrebbe interrogarsi sulle ragioni politiche di questa situazione. Pretendere che siano le opposizioni a risolvergli il problema, accusandole di irresponsabilità quando decidono di uscire dall’aula, è francamente paradossale. I consiglieri rispondono ai cittadini del proprio operato e hanno tutto il diritto di utilizzare gli strumenti previsti dalle regole consiliari per manifestare il proprio dissenso. Non sarà certo Cassì a stabilire quali scelte siano legittime e quali no sulla base della convenienza della sua amministrazione.

Trovo poi abbastanza eloquenti i ringraziamenti riservati a Oriana La Licata e Giovanni Sortino. Dopo le dimissioni dell’assessore Giovanni Iacono e le tensioni che hanno accompagnato il rimpasto, entrambi hanno preso le distanze dai rispettivi gruppi politici. Adesso il sindaco li riempie di elogi per essere tornati in aula. Viene da chiedersi se tanta riconoscenza non nasconda soprattutto la preoccupazione di tenere insieme una maggioranza che negli ultimi tempi ha mostrato più di una crepa”.

“C’è poi un passaggio che considero particolarmente sgradevole – sottolinea Schininà -: il riferimento alla gravidanza della consigliera La Licata. Che bisogno aveva il sindaco di tirare in ballo una condizione così personale? La consigliera ha compiuto una scelta politica e istituzionale, che può essere valutata come quella di qualunque altro consigliere. Presentarne la presenza in aula come un gesto quasi eroico perché è in gravidanza rivela un paternalismo davvero fuori luogo. Mi sarei aspettato maggiore sensibilità e rispetto”.

“Cassì trova anche il modo di ironizzare sul fatto che PD, Movimento 5 Stelle, Controcorrente, MPA e Democrazia Cristiana abbiano condiviso una scelta in Consiglio comunale – aggiunge -. Evidentemente lo sorprende che forze politiche diverse possano trovarsi d’accordo nel contestare il suo operato. A noi sorprende piuttosto che il sindaco, di fronte a critiche così diffuse, non si ponga qualche domanda sulla qualità della propria azione amministrativa.

Quanto al bilancio, eviterei i toni trionfalistici. L’utilizzo dell’avanzo ha consentito di coprire maggiori costi di gestione, ma lo stesso assessore Antoci riconosce che bisognerà trovare coperture strutturali per evitare che il problema si ripresenti. È una questione seria, sulla quale ci aspettiamo risposte concrete. Il sindaco preferisce invece raccontare l’approvazione della variazione come una grande prova di efficienza amministrativa e trasformare il dibattito in un processo alle opposizioni”.

“Cassì si preoccupi di governare Ragusa e di dare risposte ai problemi della città – conclude -, per il resto, può risparmiarci le lezioni di responsabilità. Il Partito Democratico continuerà a svolgere il proprio ruolo senza chiedere il permesso al sindaco e senza accettare che ogni critica alla sua amministrazione venga presentata come un danno alla città”.

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