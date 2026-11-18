ChocoModica Natale 2026, il Consorzio di Tutela frena: «Uso del marchio concesso solo per salvare i fondi regionali, ma l’evento non è nostro»

MODICA, 18 Novembre 2026 – Il Consiglio di amministrazione del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP interviene ufficialmente per fare chiarezza sull’organizzazione di “ChocoModica Natale 2026”, tracciando un confine netto tra le proprie funzioni istituzionali e la gestione della manifestazione natalizia.

In una nota diffusa oggi, l’ente di tutela precisa che il via libera all’utilizzo del marchio “ChocoModica” con l’aggiunta dell’appendice “Natale” è stato accordato esclusivamente per una ragione di responsabilità verso il territorio: consentire lo svolgimento delle attività finanziate dalla Regione Siciliana ed evitare così che vadano disperse risorse pubbliche già stanziate per la città.

Il Consorzio sgombra subito il campo da ogni equivoco: la concessione del marchio non rappresenta in alcun modo una delega organizzativa, né tantomeno una rinuncia alle proprie prerogative. L’iniziativa natalizia, viene ribadito con fermezza, non è riconducibile al Consorzio di Tutela, il quale – per decisione unanime del CdA – non intende assumere il ruolo di organizzatore di eventi, scegliendo invece di proseguire con autorevolezza e indipendenza nella propria missione di difesa e promozione del prodotto certificato.

Nel comunicato viene poi posta particolare attenzione alla rappresentanza del comparto produttivo. A Modica operano sedici imprese aderenti al sistema IGP, che costituiscono l’intera filiera certificata. Proprio per questo motivo, il Consorzio giudica improprio il riferimento a una generica categoria di “produttori di cioccolato”, un’espressione che rischia di ingenerare confusione sulla reale struttura del settore e sul ruolo riconosciuto all’ente dalle leggi nazionali ed europee.

A sostegno delle proprie competenze, il CdA richiama il Decreto ministeriale Masaf del 3 giugno 2026 (n. 264637), che ha ulteriormente rafforzato il perimetro d’azione dei Consorzi di tutela riconosciuti, affidando loro un ruolo centrale non solo nella valorizzazione delle produzioni certificate, ma anche nella promozione dei territori d’origine e nello sviluppo del turismo enogastronomico legato ai marchi DOP e IGP.

Pur nella piena consapevolezza delle prerogative garantite dalla legge, il Consorzio spiega di aver scelto di fare un passo indietro sull’esercizio diretto di tali competenze in uno spirito di leale collaborazione istituzionale con l’Amministrazione comunale. L’unico obiettivo, conclude la nota, è stato quello di tutelare l’interesse di Modica permettendo la realizzazione della kermesse e salvaguardando i finanziamenti regionali, senza che ciò intacchi minimamente il ruolo istituzionale dell’ente quale unico garante dell’identità e dell’autenticità del Cioccolato di Modica IGP.

nella foto il direttore del Consorzio, Nino Scivoletto

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