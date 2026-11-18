Al torneo Fight Event di Vittoria ottimi risultati per il Calabrese Fighiting Team Modica

Modica, 18 novembre 2026 – Si è disputata domenica scorsa a Vittoria, l’edizione 2026 del torneo “Figth Event”.

Alla kermesse nella città ipparina erano presenti anche 5 atleti del Calabrese Fighiting Team Modica, che hanno difeso alla grande i colori del sodalizio modicano caro a Valeria Calabrese.

Nella categoria “Junior” Kick Light fino a 55 kg, buona prova di Giacomo Manilla, che si è fermato in semifinale, davanti a un avversario che ha combattuto al limite del regolamento, ma nonostante tutto ha dimostrato una buona preparazione e un ottima condizione fisica.

Conclude al secondo posto, invece, l’esordiente Rata Nicu, che nella categoria Kick Light “senior” 70 kg, in finale si è arreso a un avversario molto più esperiente, riuscendo a lottare senza alcun timore reverenziale e mettendolo spesso in grosse difficoltà.

Nella categoria “Junior” 60kg della Kick Light, invece, è arrivato il gradino più alto del podio per Marco Spadaro, che è riuscito a tirare fuori il meglio di se, imponendo ritmo e una strategia di combattimento che gli ha permesso di dominare nella sua categoria.

Prepotenza e grinta sul quadrato, invece, hanno permesso a Nicolas Nichifor, all’esordio nella categoria, di vincere nella “Junior” +85kg fightcode, mentre Mohamed Ahmed è stato il migliore aggiudicandosi la categoria 70kg delle cinture alte.

Soddisfatta per quanto fatto dai suoi allievi la pluricampionessa Valeria Calabrese

“Sono rimasta entusiasta dalle prestazioni di tutti i miei ragazzi dichiara l’istruttrice del CTF Modica – tutti hanno lavorato bene e hanno sviluppato buona autostima. Questo – continua – ha permesso loro di dare il meglio sul quadrato.

Anche chi ha subìto la sconfitta – conclude Valeria Calabrese – ha dimostrato di saper stare sul quadrato e questa è l’unica cosa che conta in queste occasioni”.

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