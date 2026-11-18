Coppa Italia Serie D: impresa del Modica Calcio, batte la Nuova Igea Virtus ai rigori e vola ai quarti di finale

SERIE D COPPA ITALIA OTTAVI DI FINALE

NUOVA IGEA – MODICA 3 – 5 dopo i calci di rigore

BARCELLONA POZZA DI GOTTO – Il Modica Calcio conquista con il cuore e con i nervi saldi il pass per i quarti di finale della Coppa Italia Serie D, superando la Nuova Igea Virtus al termine di una sfida vibrante decisa soltanto dalla lotteria dei calci di rigore.

Una qualificazione pesante e meritata per la formazione rossoblù, che ha saputo tener testa aD un avversario ostico fino al triplice fischio, per poi prendersi la scena dal dischetto grazie a una prova di grande personalità e freddezza.

A risultare determinante nell’epilogo dal dischetto è stato innanzitutto l’estremo difensore modicano, salito in cattedra nel momento più delicato del match con interventi decisivi che hanno indirizzato l’inerzia della serie dalla parte dei rossoblù.

Il sigillo definitivo sulla qualificazione porta, però, la firma di Danijel Kljajic: incaricato della battuta decisiva, l’attaccante ha sfoderato tutta la sua classe e il suo sangue freddo, beffando il portiere avversario con un “cucchiaio” glaciale che ha fatto esplodere la gioia della squadra e dei tifosi.

Con questo successo, il Modica prosegue il proprio cammino nella manifestazione tricolore riservata alla quarta serie, confermando la solidità del gruppo e la capacità di reggere la pressione nei match da dentro o fuori. Ora l’attesa è tutta per il prossimo turno, con i rossoblù pronti a giocarsi le proprie carte tra le migliori otto della competizione.

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