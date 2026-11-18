Tentato furto e danneggiamento in un campo fotovoltaico ad Acate

ACATE, 18 Novembre 2026 – – Nuova incursione della criminalità ai danni delle infrastrutture energetiche nel territorio ragusano. Nella prima serata di martedì scorso, un tentativo di furto è stato sventato all’interno di un parco fotovoltaico situato in contrada Dirillo, nel territorio comunale di Acate.

L’allarme è scattato tempestivamente quando la centrale operativa dell’Istituto di vigilanza “La Sicurezza” ha intercettato, grazie al sistema di videosorveglianza, un’intrusione non autorizzata all’interno della proprietà privata. Gli operatori hanno immediatamente attivato le pattuglie di pronto intervento e allertato il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112 per richiedere l’ausilio dei Carabinieri.

Giunte sul posto in tempi rapidi, le Guardie Particolari Giurate (G.p.G.) hanno avviato un’ispezione dell’area. I malviventi, accortisi forse del tempestivo arrivo dei controlli, si erano già dileguati, ma i successivi rilievi hanno confermato la violazione del perimetro. I ladri erano riusciti a varcare la recinzione dopo aver praticato un vistoso taglio nella rete metallica, asportando soltanto alcuni cavi elettrici lasciati in prossimità del confine.

Pochi minuti dopo l’arrivo della vigilanza privata, sul posto è sopraggiunta una pattuglia della Radiomobile dei Carabinieri. In sinergia con i militari, il personale di vigilanza ha condotto un’ulteriore e approfondita perlustrazione di tutto il campo fotovoltaico, escludendo la presenza di ulteriori anomalie o la permanenza di intrusi all’interno del perimetro.

Mentre i responsabili del parco fotovoltaico venivano prontamente informati dell’accaduto, i Carabinieri hanno esteso i controlli alle zone circostanti per mettersi sulle tracce dei responsabili. Le forze dell’ordine hanno ora avviato tutti gli accertamenti necessari per risalire all’identità degli autori del tentato furto e del danneggiamento.

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