Disabilità, diritti negati e silenzi associativi: l’appello di Diritti & Inclusione APS per una svolta concreta

18 Novembre 2026 – «Il tempo della frammentazione deve finire. Non bastano le parole, servono azioni concrete». È questo il grido d’allarme lanciato dall’associazione Diritti & Inclusione APS in un duro comunicato firmato da Salvo Zena. Al centro della riflessione c’è una constatazione amara: nel nostro Paese la disabilità non rappresenta ancora una vera priorità politica e sociale.

Mentre si continuano a stanziare fondi consistenti per altri settori, quando si tratta di garantire servizi, assistenza e sostegni alle persone con disabilità e alle loro famiglie, la risposta istituzionale si ripete identica: la mancanza di risorse sufficienti. Una questione di priorità e di scelte politiche che si scontra quotidianamente con una frammentazione profonda del sistema.

Nonostante ci si trovi nella terza fase sperimentale della nuova riforma della disabilità (introdotta dal D.Lgs. 62/2024, attiva su 60 territori in vista dell’attuazione nazionale prevista per il \bm{1^{\circ}} gennaio 2027), i divari territoriali restano inaccettabili:

Diritti a macchia di leopardo: un diritto garantito in un Comune incontra ostacoli insormontabili in quello confinante.

Servizi disomogenei: terapie sospese o erogate a intermittenza a seconda della provincia, e l’accesso agli assegni di cura condizionato esclusivamente dal luogo di residenza.

Comuni che non hanno ancora aderito alla piattaforma nazionale CUDE, nonostante il recente intervento del Garante nazionale del 21 ottobre 2026.

Il ruolo scomodo (e spesso assente) delle realtà associative

Il documento solleva inoltre un interrogativo profondo e scomodo sul mondo del volontariato e della tutela: dove sono le realtà associative territoriali?

Continuano ad arrivare richieste disperate di aiuto da tutta Italia per problemi che dovrebbero trovare risposte anche grazie a un presidio costante sul territorio. Troppo spesso, denunciano da Diritti & Inclusione APS, ci si limita a convegni, incontri istituzionali o comunicati di facciata, mancando di incisività di fronte alle amministrazioni inadempienti. L’indipendenza e la libertà di critica non dovrebbero mai essere subordinate alla convenienza dei rapporti istituzionali.

L’appello finale è un invito chiaro all’unità e alla responsabilità collettiva: le famiglie non possono continuare a combattere da sole. Rappresentare le persone con disabilità significa avere il coraggio di essere scomodi, pretendendo che le istituzioni facciano il proprio dovere e che ogni associazione si assuma pienamente gli oneri del ruolo scelto.

Diritti & Inclusione APS conferma che continuerà a documentare e denunciare ogni violazione e disservizio, aprendo al contempo le porte a tutte le realtà e ai professionisti che vogliano remare concretamente nella stessa direzione.

La disabilità deve diventare una priorità reale, non soltanto sulla carta. Nessun passo indietro!

Salva