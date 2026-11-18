Privatizzazione SAC, quattro investitori in corsa per gli aeroporti di Catania e Comiso

CATANIA, 18 Novembre 2026 – Entra nel vivo il processo di privatizzazione della SAC, la società che gestisce gli scali aeroportuali di Catania Fontanarossa e Comiso. Si è chiusa oggi la finestra temporale per la presentazione delle offerte preliminari non vincolanti, tappa centrale della seconda fase della procedura avviata per individuare un partner industriale a cui cedere la partecipazione azionaria di maggioranza.

Secondo quanto comunicato dalla stessa società di gestione, sul tavolo sono arrivate quattro proposte, presentate da investitori di caratura nazionale e internazionale, su una rosa iniziale di dieci soggetti che erano stati ammessi a questo step della gara.

Con la chiusura della fase di raccolta, la palla passa ora all’analisi tecnica e finanziaria. La SAC procederà a breve alla nomina di una commissione composta da esperti nazionali, chiamata a esaminare nel dettaglio le offerte tecniche ed economiche pervenute. Questa valutazione permetterà di scremare ulteriormente i pretendenti in vista della fase finale della gara, quella delle offerte vincolanti.

L’intero iter, ribadisce la società etnea, viene condotto nel rigoroso rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e tutela della concorrenza. L’obiettivo strategico dell’operazione resta quello di affiancare agli scali della Sicilia orientale un partner industriale solido e altamente qualificato, capace non solo di sostenere gli investimenti necessari per la crescita del traffico passeggeri e merci, ma anche di rafforzare la competitività e le prospettive di sviluppo di lungo periodo dell’intero sistema aeroportuale di Catania e Comiso.

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