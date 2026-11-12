Ragusa. I Lions dell’VIII Circoscrizione donano due lettini meccanici al reparto di Oncologia del Giovanni Paolo II

Ragusa, 12 novembre 2026 – Quando la solidarietà incontra il bisogno concreto delle persone, anche una serata di beneficenza può trasformarsi in un aiuto prezioso per chi affronta ogni giorno la malattia. È quanto hanno realizzato i Lions dell’VIII Circoscrizione, che hanno donato due nuovi lettini meccanici al reparto di Oncologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

La consegna delle attrezzature è avvenuta nella mattinata dell’11 novembre, concretizzando un progetto di solidarietà nato in occasione del Gran Galà dello scorso 10 agosto, nella suggestiva cornice del Castello di Donnafugata.

Una serata che aveva coinvolto cittadini, sostenitori e rappresentanti del territorio in una raccolta fondi finalizzata a sostenere concretamente la sanità locale. Fondamentale anche il contributo di Orthom, che ha partecipato alla copertura dei costi necessari per l’acquisto delle attrezzature.

I due lettini meccanici rappresentano sicuramente un supporto importante per il reparto: contribuiranno a migliorare infatti il comfort dei pazienti e a facilitare le attività quotidiane degli operatori sanitari, rendendo più agevoli le procedure assistenziali.

Grande soddisfazione è stata espressa da Ornella Licitra, presidente del Lions Club Ragusa Host, club capofila dell’iniziativa.

“ È motivo di grande orgoglio e soddisfazione essere riusciti, grazie alla generosità di tutti coloro che hanno partecipato al Gran Galà, a coinvolgere tante persone della nostra città e trasformare questa partecipazione in un aiuto concreto per il reparto di Oncologia”.

Sulla stessa linea Laura Pisana, presidente dell’VIII Circoscrizione Lions, che ha sottolineato il valore più profondo dell’iniziativa:

“Questo ci permette di sottolineare ancora una volta come i Lions, a livello di Circoscrizione, Distretto e in tutto il mondo, siano al servizio delle persone più deboli. Lo abbiamo fatto mettendo in campo generosità e gentilezza, grazie anche alla partecipazione di quanti hanno condiviso il nostro appello alla solidarietà’”.

Apprezzamento per la donazione è stato espresso anche dal direttore generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago, che ha evidenziato il significato della collaborazione tra istituzioni sanitarie e società civile. “Questa donazione rappresenta un momento di forza per l’intero territorio. Dimostra la vicinanza della comunità alla sanità ragusana e come, accanto alle criticità, ci siano anche aspetti positivi. Il sostegno della società civile contribuisce concretamente al percorso di assistenza dei pazienti”.

Parole che sottolineano quanto sia importante il coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini nel sostenere le strutture sanitarie, attraverso iniziative capaci di produrre benefici tangibili.

La donazione al Giovanni Paolo II rappresenta un esempio concreto della filosofia che accompagna da sempre l’attività lionistica: We Serve, siamo al servizio.

Nella foto di gruppo il momento della consegna dei lettini meccanici.

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