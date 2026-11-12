Comiso. Il Consiglio approva mozione PD per intitolare una via o una piazza a Pietro Ingrao

Bellassai: «Un riconoscimento a un grande protagonista della democrazia italiana e a un uomo profondamente legato alla storia della città». Scollo: «Un risultato importante che restituisce valore alla memoria storica e all'impegno per la pace»

Comiso, 12 novembre 2026 – Il Consiglio comunale di Comiso ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal gruppo consiliare del Partito Democratico per l’intitolazione di una via, una piazza o un altro spazio pubblico alla memoria di Pietro Ingrao, tra le figure più autorevoli della storia politica italiana del Novecento e presidente della Camera dei Deputati dal 1976 al 1979.

La proposta, illustrata in aula dal capogruppo del Partito Democratico, Gigi Bellassai, punta a riconoscere il contributo politico, civile e culturale di un protagonista della vita democratica del Paese, il cui nome resta legato anche alla storia di Comiso e alle grandi mobilitazioni pacifiste degli anni Ottanta contro l’installazione dei missili nucleari nella base Nato.

Figura di riferimento della Sinistra italiana, Ingrao è ricordato per il rigore morale, l’autonomia di pensiero e la costante attenzione ai temi della partecipazione democratica, della giustizia sociale e della pace. Valori che, secondo i promotori dell’iniziativa, rappresentano ancora oggi un patrimonio condiviso e attuale.

«L’approvazione unanime di questa mozione rappresenta un momento significativo per il Consiglio comunale e per l’intera città di Comiso», dichiara Gigi Bellassai, capogruppo Pd. «Pietro Ingrao è stato un grande uomo delle istituzioni, capace di interpretare la politica come servizio, confronto e partecipazione. La sua figura è indissolubilmente legata anche alla storia della nostra città, soprattutto negli anni delle grandi mobilitazioni per la pace e il disarmo nucleare. Intitolargli uno spazio pubblico significa custodire questa memoria e trasmetterla alle nuove generazioni».

Bellassai evidenzia inoltre il significato politico del voto espresso dall’aula. «Desidero esprimere apprezzamento nei confronti di tutti i consiglieri comunali che hanno sostenuto la proposta. Il voto unanime dimostra che sui grandi valori della democrazia, della pace e della memoria storica è possibile trovare punti di convergenza che vanno oltre le appartenenze politiche».

Soddisfazione viene espressa anche dal segretario del Partito Democratico di Comiso e Pedalino, Gaetano Scollo, che sottolinea il valore culturale dell’iniziativa. «Siamo particolarmente soddisfatti per l’approvazione unanime della mozione», afferma Scollo. «Non si tratta soltanto di rendere omaggio a una personalità che ha segnato la storia politica italiana, ma di riaffermare valori che appartengono profondamente alla nostra comunità: la pace, la democrazia, la solidarietà e la partecipazione. Il consenso unanime registrato in Consiglio comunale conferma che il ricordo e l’esempio di Pietro Ingrao possono rappresentare un patrimonio comune, capace di unire sensibilità diverse attorno a principi condivisi».

La mozione impegna ora il sindaco e la giunta comunale ad avviare il necessario iter amministrativo per individuare uno spazio pubblico da intitolare a «Pietro Ingrao – Statista e Presidente della Camera». Il documento prevede inoltre l’organizzazione di un momento pubblico di approfondimento sulla figura dello statista, coinvolgendo associazioni, istituzioni scolastiche e realtà del territorio in occasione della futura cerimonia di intitolazione.

Il Partito Democratico di Comiso e Pedalino auspica che l’amministrazione comunale possa dare seguito in tempi rapidi alla volontà espressa dal Consiglio comunale, affinché l’intitolazione diventi un segno concreto e permanente della memoria democratica, civile e pacifista della città.

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