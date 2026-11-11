Paura in serata a Modica: rapina a mano armata da “Scarpinando”

MODICA, 11 Novembre 2026 – Momenti di grande tensione nella serata di oggi a Modica, dove un’attività commerciale è finita nel mirino della criminalità. Una rapina a mano armata è stata messa a segno ai danni del negozio di calzature Scarpinando.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due individui con il volto coperto e armati di coltello hanno fatto irruzione all’interno dell’esercizio commerciale. Sotto la minaccia delle armi da taglio, i malviventi hanno intimato alle persone presenti in quel momento di consegnare immediatamente l’incasso custodito all’interno della cassa.

Ottenuto il denaro, i due si sono rapidamente allontanati a piedi per le vie limitrofe, riuscendo a far perdere le proprie tracce nel giro di pochi istanti. L’esatto ammontare del bottino non è stato ancora quantificato con precisione, ma l’episodio ha destato forte preoccupazione tra i cittadini e i commercianti della zona, sia per le modalità sfrontate dell’azione sia per l’uso dei coltelli impiegati per intimidire i presenti.

Scattato l’allarme, sul posto sono tempestivamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. I poliziotti hanno avviato i primi accertamenti sul campo, ascoltato le testimonianze dei presenti e perlustrato l’area circostante per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Gli investigatori stanno attualmente lavorando per raccogliere ogni elemento utile all’identificazione dei due fuggitivi, al vaglio ci sarebbero anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista: le indagini proseguono a ritmo serrato.

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