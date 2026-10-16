Il Frigintini Calcio subito in campo, domani nell’anticipo del “Pietro Scollo” la sfida alla “corazzata” Noto

Modica, 16 ottobre 2026 – Archiviata la sconfitta di Cassibile nel turno infrasettimanale di mercoledì, il Frigintini di mister Ciccio Di Rosa torna subito in campo al “Pietro Scollo”, dove domani nell’anticipo della quinta giornata del girone D del campionato di Promozione ospiteranno la “corazzata” Noto di mister Danilo Gallo.

I granata netini sono avversari di altissimo livello, che arrivano nella città della Contea con il dente avvelenato per l’immeritata sconfitta casalinga subita per mano del Serradifalco.

Ciccio Di Rosa, dovrà ancora una volta rinunciare allo squalificato Stefano Gazzè e probabilmente a Savarino reduce da un fastidio fisico che lo ha tenuto fermo per tre settimane, ma ritrova finalmente Momo Noukri, che farà il suo nuovo esordio in maglia rossoblu dopo aver scontato una squalifica risalente alla scorsa stagione, quando vestiva la maglia del Pro Ragusa.

Il derby del “Barocco”, dunque, si annuncia combattuto e dal sapore particolare, anche perchè il Noto è una big del girone e avrà al seguito numerosi tifosi che arriveranno a Modica per sostenere la squadra.

In casa modicana si è consapevoli di affrontare una squadra che annovera tra le proprie fila individualità importanti e grande organizzazione di gioco, motivo per cui Ciccio Di Rosa chiederà alla “Banda” massima attenzione e coraggio. Nelle partite precedenti (fatta eccezione quella di Cassibile), infatti, i rossoblu hanno creato tanto, ma hanno pagato a caro prezzo le disattenzioni e per portare a casa punti contro il Noto bisognerà disputare una partita perfetta in cui servirà cuore e sacrificio dal primo all’ultimo minuto.

Il derby del barocco del “Pietro Scollo” sarà diretto dal fischietto catanese Salvatore Stefano Nicosia che sarà collaborato dagli agrigentini Ignazio D’Asaro e Onofrio Zambuto. Fischio d’inizio fissato per le ore 15,30.

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