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Attualità | santa croce camerina

“Mercato alla Voce”, il 23 ottobre a Punta Secca l’evento promosso dal Comune e dall’Istituto Zooprofilattico

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Santa Croce Camerina, 16 ottobre 2026 – Un’intensa giornata evento aperta a residenti, studenti, visitatori e turisti ed operatori della filiera del pesce per esaltare la tradizione e la cultura marinara. Si terrà a Punta Secca il prossimo venerdì 23 ottobre l’iniziativa promossa dal Comune di Santa Croce Camerina e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”.

Nello specifico l’evento denominato “Mercato alla voce” vedrà venerdì 23 ottobre, a partire dalle ore 10:00, presso la famosa “Spiaggia di Montalbano” a Punta Secca, il rilascio in mare di un esemplare di tartaruga Caretta Caretta, recuperato e curato dal C.Re.Ta.M (Centro di Referenza Nazionale sul benessere, monitoraggio, diagnostica delle malattie delle Tartarughe Marine e Centro Regionale di Recupero per le tartarughe marine) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia.

A seguire si terrà la cerimonia di consegna degli attestati conseguiti dai pescatori locali a seguito della frequenza del corso di “aggiornamento scientifico e sanitario” promosso dall’Istituto Zooprofilattico a Santa Croce Camerina, accompagnata dalla presentazione dell’iniziativa “Mercato alla voce” e da un momento formativo ed informativo dedicato a temi fondamentali per il settore: la catena del freddo, le tecniche di conservazione del pesce per la tracciabilità e la prevenzione del rischio Anisakis.

L’asta del pescato locale, originariamente prevista nel programma, sarà rinviata in un momento più favorevole per la pesca e per le marinerie locali, viste le attuali criticità legate al caro gasolio che stanno fortemente condizionando l’operatività del settore.

“Con l’adesione a questa importante iniziativa regionale firmata dall’IZS Sicilia, la nostra Amministrazione conferma la massima attenzione verso la marineria di Punta Secca e lo sviluppo sostenibile dell’economia del mare” – dichiara il Sindaco di Santa Croce Camerina, Giuseppe Dimartino. “La liberazione della tartaruga riabilitata nello splendido scenario della spiaggia di Montalbano e la premiazione dei nostri pescatori rappresentano momenti dal forte valore simbolico e promozionale per la nostra comunità”.

“L’iniziativa coniuga perfettamente promozione economica, tutela ambientale e salute pubblica” – sottolinea l’Assessore allo Sviluppo Economico, Dott. Davide Mandarà. “Forniamo ai nostri pescatori strumenti concreti di aggiornamento professionale e ai cittadini, ai turisti ed ai ristoratori una guida sicura per un consumo consapevole, valorizzando al contempo il nostro porticciolo e le nostre risorse ambientali”.

“‘Mercato alla voce’, ideato dall’IZS Sicilia, vuole essere uno strumento virtuoso di informazione sanitaria e di tutela delle tradizioni marinare”, ha affermato la Prof.ssa Francesca Di Gaudio, Direttore Generale dell’IZS Sicilia – che ha aggiunto – “Offriamo un rigoroso supporto tecnico-scientifico formando pescatori e ristoratori, e dialogando direttamente con i consumatori. Raccontare un pesce significa spiegarne l’origine, la corretta manipolazione e il consumo in sicurezza. In questa prospettiva, tutela del mare, sicurezza alimentare e sviluppo delle comunità costiere diventano parti dello stesso percorso, restituendo al consumatore trasparenza e custodendo un patrimonio culturale che appartiene alla Sicilia

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