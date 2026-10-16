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Politica | Ragusa

SR 100 “Pantano-Geraldo, in corso i lavori per la messa in sicurezza del tratto che interessa cinque Comuni tra le province di Ragusa, Catania e Siracusa

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Ragusa, 16 ottobre 2026 – Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza dell’infrastruttura stradale che attraversa le province di Ragusa, Siracusa e il territorio della Città metropolitana di Catania, nello specifico i Comuni di Monterosso Almo, Giarratana, Licodia Eubea, Buccheri e Vizzini.

L’opera è finanziata con 3 milioni di euro a valere sui fondi FSC 2021-2027. Gli interventi riguarderanno il rifacimento della pavimentazione, la pulizia e il ripristino delle cunette, la sistemazione delle scarpate e dei tratti interessati da cedimenti, il ripristino delle protezioni laterali e il rinnovo della segnaletica stradale. “Si tratta di un investimento importante per la sicurezza della viabilità e per il miglioramento dei collegamenti tra le comunità interessate, con ricadute positive per cittadini, attività economiche e mobilità locale. Sono particolarmente felice di rimarcare la comunione di intenti fra diversi territori d’area vasta in questo progetto che ha visto impegnati in prima persona i funzionari dell’Ufficio tecnico diretto da Carlo Sinatra. L’ente ha infatti operato per la messa in sicurezza di tratti dell’arteria stradale che ricadono non solo nel territorio ragusano, ma anche in quelli limitrofi della provincia di Siracusa e della Città metropolitana di Catania”.

Nel corso dell’incontro con i rappresentati dei territori coinvolti nell’opera si è inoltre discusso di migliorare la connessione dell’intero tratto con la Ragusa-Catania. “A tal fine, il prossimo passo è quello di farsi portavoce, attraverso l’ANAS, affinché si intervenga sul tratto di questo collegamento che da Vizzini si connette con la la Ragusa-Catania (denominato SS 124). Si aprirebbe così questo vasto territorio, tradizionalmente più isolato”, dichiara la Presidente Maria Rita Schembari.

“I miei ringraziamenti personali vanno al commissario Salvatore Piazza, che allora ebbe cura di ascoltare le rivendicazioni dei sindaci dei Comuni montani, si pose a capofila di queste istanze e accompagnò i sindaci direttamente all’attenzione dell’allora presidente della Regione, Nello Musumeci. Da allora si è avviato l’iter che oggi giunge a conclusione, con i lavori già iniziati”, aggiunge la Presidente Schembari.

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